Новости Российский флот
Силы обороны имеют немало потенциальных целей для поражения врага в Новороссийске, - ВМС

новороссийск

В российском Новороссийске до сих пор находятся корабли, представляющие угрозу для Украины, поэтому Силы обороны имеют там немало потенциальных целей.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на Укрінформ.

Российский порт

"Новороссийск – это локация, из которой выходят носители, как произошло и в этот раз, и запускают крылатые ракеты типа "Калибр" по территории Украины. То есть это, фактически, - единственное место в Азово-Черноморском регионе, где до сих пор есть корабли, которые могут представлять какую-то угрозу для Украины на данный момент. Поэтому, конечно, эта локация в военном смысле очень важна для нас", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что для россиян порт Новороссийска крайне важен, поскольку, кроме того, что там находятся носители крылатых ракет и довольно большие остатки российского флота, в порту также расположена перевалка нефти и нефтепродуктов, которые являются критически важными для россиян.

"Черное море - третий по объему хаб, через который Россия продает свою нефть в мире. Поэтому - да, целей там достаточно и отрабатывать там есть что", – добавили в ВМС ВСУ.

Удар по нефтяному терминалу и НПЗ

  • Кроме того, в ночь на 25 ноября подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешное поражение нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, подтвердил Генштаб.
  • По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства наливу/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Автор: 

ВМС (1531) Черноморский флот РФ (1572) Плетенчук Дмитрий (191) Новороссийск (5)
цілі то мають )...а фламінги ?
25.11.2025 16:12 Ответить
гроші на які вкрали земиндичи
25.11.2025 16:15 Ответить
Можна вийти з Туреччини в нейтарльні води і вдарити знизу
25.11.2025 16:17 Ответить
Сили оборони мають чимало потенційних цілей для ураження ворога у Новоросійську, - ВМС Цілей мають до куя, але ось " українське ураження" або відсутнє,або паралізоване рашистською агентурою в МО
25.11.2025 16:18 Ответить
...точніше агентурою РНБО
25.11.2025 16:49 Ответить
по вказівці шефа з офісу путіна(ОП)
25.11.2025 16:56 Ответить
 
 