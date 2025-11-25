Силы обороны имеют немало потенциальных целей для поражения врага в Новороссийске, - ВМС
В российском Новороссийске до сих пор находятся корабли, представляющие угрозу для Украины, поэтому Силы обороны имеют там немало потенциальных целей.
Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на Укрінформ.
Российский порт
"Новороссийск – это локация, из которой выходят носители, как произошло и в этот раз, и запускают крылатые ракеты типа "Калибр" по территории Украины. То есть это, фактически, - единственное место в Азово-Черноморском регионе, где до сих пор есть корабли, которые могут представлять какую-то угрозу для Украины на данный момент. Поэтому, конечно, эта локация в военном смысле очень важна для нас", - отметил Плетенчук.
Он отметил, что для россиян порт Новороссийска крайне важен, поскольку, кроме того, что там находятся носители крылатых ракет и довольно большие остатки российского флота, в порту также расположена перевалка нефти и нефтепродуктов, которые являются критически важными для россиян.
"Черное море - третий по объему хаб, через который Россия продает свою нефть в мире. Поэтому - да, целей там достаточно и отрабатывать там есть что", – добавили в ВМС ВСУ.
Удар по нефтяному терминалу и НПЗ
- Кроме того, в ночь на 25 ноября подразделения Сил обороны Украины в тесном взаимодействии нанесли успешное поражение нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, подтвердил Генштаб.
- По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства наливу/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.
