Силы обороны имеют немало потенциальных целей для поражения врага в Новороссийске, - ВМС

В российском Новороссийске до сих пор находятся корабли, представляющие угрозу для Украины, поэтому Силы обороны имеют там немало потенциальных целей.

Об этом в телеэфире сообщил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российский порт

"Новороссийск – это локация, из которой выходят носители, как произошло и в этот раз, и запускают крылатые ракеты типа "Калибр" по территории Украины. То есть это, фактически, - единственное место в Азово-Черноморском регионе, где до сих пор есть корабли, которые могут представлять какую-то угрозу для Украины на данный момент. Поэтому, конечно, эта локация в военном смысле очень важна для нас", - отметил Плетенчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть падают после возобновления экспорта российской нефти через Новороссийск

Он отметил, что для россиян порт Новороссийска крайне важен, поскольку, кроме того, что там находятся носители крылатых ракет и довольно большие остатки российского флота, в порту также расположена перевалка нефти и нефтепродуктов, которые являются критически важными для россиян.

"Черное море - третий по объему хаб, через который Россия продает свою нефть в мире. Поэтому - да, целей там достаточно и отрабатывать там есть что", – добавили в ВМС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли Черноморского флота РФ долго не выходят в море, - ВМС

Удар по нефтяному терминалу и НПЗ