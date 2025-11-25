Сили оборони мають чимало потенційних цілей для ураження ворога у Новоросійську, - ВМС

У російському Новоросійську досі перебувають кораблі, що становлять загрозу для України, тому Сили оборони мають там чимало потенційних цілей.

Про це у телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Російський порт

"Новоросійськ – це локація, з якої виходять носії, як відбулося і цього разу, і запускають крилаті ракети типу "Калібр" по території України. Тобто це фактично єдине місце в Азово-чорноморському регіоні, де досі є кораблі, які можуть якусь загрозу представляти для України станом на зараз. Тому, звісно, ця локація, є в сенсі військовому дуже важливою для нас", - зазначив Плетенчук.

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Він зауважив, що для росіян порт Новоросійська вкрай важливий, адже, окрім того, що там перебувають носії крилатих ракет і доволі великі залишки російського флоту, у порту також розташована перевалка нафти та нафтопродуктів, які є критично важливими для росіян.

"Чорне море – це третій за об'ємом хаб, через який Росія продає свою нафту у світі. Тому так, цілей там достатньо і відпрацьовувати там є що", - додали у ВМС ЗСУ.

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