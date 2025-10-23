Кораблі Чорноморського флоту РФ довго не виходять у море, - ВМС

Російські кораблі довгий час залишаються на базі, тоді як авіація РФ продовжує розвідку та удари цілодобово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі.

"Щодо кораблів - не спостерігаємо їх уже тривалий час. Раніше ми згадували, що є там підводний човен чи щось - зараз ні. І не слід забувати, що сезон теж має значення, зараз зміна погоди відбувається. Але це не основна причина, чому вони не виходять у море, це точно", - зазначив Плетенчук.

Проте авіація ворога продовжує діяти, - ворожі літаки здійснюють розвідку, патрулювання та завдають ударів цілодобово.

"Авіацію вони використовують фактично для виконання різноманітних завдань - від ведення розвідки до завдання ударів. Це процес, який відбувається 24/7", - додав Плетенчук.

Росія нищить Чорне море

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці.

15 грудня 2024 року поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

