УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9913 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація в Чорному морі
665 6

Кораблі Чорноморського флоту РФ довго не виходять у море, - ВМС

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

Російські кораблі довгий час залишаються на базі, тоді як авіація РФ продовжує розвідку та удари цілодобово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі.

"Щодо кораблів - не спостерігаємо їх уже тривалий час. Раніше ми згадували, що є там підводний човен чи щось - зараз ні. І не слід забувати, що сезон теж має значення, зараз зміна погоди відбувається. Але це не основна причина, чому вони не виходять у море, це точно", - зазначив Плетенчук.

Проте авіація ворога продовжує діяти, - ворожі літаки здійснюють розвідку, патрулювання та завдають ударів цілодобово.

"Авіацію вони використовують фактично для виконання різноманітних завдань - від ведення розвідки до завдання ударів. Це процес, який відбувається 24/7", - додав Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони системно працюють над виявленням та ураженням ворожих позицій і складів на Кінбурнській косі, - Плетенчук

Росія нищить Чорне море

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які наприкінці минулого року розбилися в Керченській протоці.

15 грудня 2024 року  поблизу берега в Керченській протоці почали тонути два російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм. Один із танкерів хвилі розрубали майже навпіл.

21 грудня у Керчі оголосили надзвичайний стан через мазут з російських танкерів, що зазнали аварії в Керченській протоці.

Міндовкілля України зазначило, що до 27 – 29 грудня мазут може досягти Азовського моря. Під загрозою опинилися природоохоронні території, включно з Опукським природним заповідником і ландшафтним парком "Мис Такіль".

27 грудня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін запровадив режим надзвичайної ситуації федерального значення через розлив мазуту в Чорному морі після аварії двох танкерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оперативна ситуація в Чорному морі спокійна, активна загроза лише від ворожої авіації, - ВМС

Автор: 

авіація (4290) ВМС (1449) Чорноморський флот рф (633) Плетенчук Дмитро (192)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бензину нема
показати весь коментар
23.10.2025 10:21 Відповісти
Якби в місце їх базування прилетіло фламінго)
показати весь коментар
23.10.2025 10:25 Відповісти
Ну-у-у, для цього треба спочатку мати теє фламінго
А так -- ідея чудова!
показати весь коментар
23.10.2025 10:51 Відповісти
Дивувавться нема чому... Кацапня НІКОЛИ не ВМІЛА воювать на морі... Всі їх "пабеды", в історії "Рассийскай империи" - або "м"ясні", або з використанням досвіду козаків... (а цей досвід - саме "галерний", гребний.) Ну а війни ХХ ст. - взагалі, "суцільна ганьба"... І у російсько-японську, і у І та ІІ Світові - суцільні поразки. Найбільше, на що наважувалися кацапи - це ОБОРОННІ бої (І ті, в результаті, програвалися - оборона Моонзунду (в обидві війни), оборона Одеси, оборона Севастополю).
показати весь коментар
23.10.2025 10:35 Відповісти
А зачем им выходить, крейсер моЦква один со всем справляется...
показати весь коментар
23.10.2025 10:48 Відповісти
там от черноморского флота благодаря действиям Украинских дронов остались рожки да ножки!вот и ссат выходить в море!
показати весь коментар
23.10.2025 11:16 Відповісти
 
 