Оперативна ситуація в Чорному морі спокійна, активна загроза лише від ворожої авіації, - ВМС
Ситуація в морі спокійна, кораблі можуть виходити в море, але погодні умови та штормовий період обмежують застосування ракетного озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Авіація зараз виконує доволі широкий функціонал – в першу чергу це протидронова боротьба", – зазначив речник.
Він пояснив, що хоч погодні умови дозволяють виходити кораблям в море, проблема лише в застосуванні – через коливання в морі застосовувати ракетне озброєння доволі проблематично.
"І погодні умови впливатимуть ще більше – адже ми входимо в період штормів, який триватиме до середини весни", - зазначив Плетенчук.
Нагадаємо, 7 жовтня рибалки знайшли біля берегів турецького міста Хопа, яке знаходиться неподалік кордону з Грузією, невідомий морський дрон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль