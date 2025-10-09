Оперативна ситуація в Чорному морі спокійна, активна загроза лише від ворожої авіації, - ВМС

Ситуація в морі спокійна, кораблі можуть виходити в море, але погодні умови та штормовий період обмежують застосування ракетного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Авіація зараз виконує доволі широкий функціонал – в першу чергу це протидронова боротьба", – зазначив речник.

Він пояснив, що хоч погодні умови дозволяють виходити кораблям в море, проблема лише в застосуванні – через коливання в морі застосовувати ракетне озброєння доволі проблематично.

"І погодні умови впливатимуть ще більше – адже ми входимо в період штормів, який триватиме до середини весни", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, 7 жовтня рибалки знайшли біля берегів турецького міста Хопа, яке знаходиться неподалік кордону з Грузією, невідомий морський дрон.

