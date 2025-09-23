Загроза судноплавству в Чорному морі зберігається через здатність РФ до наступальних дій, - ВМС

Росія зберігає спроможність проводити наступальні операції у центральній та східній частинах Чорного моря, що становить постійну загрозу судноплавству та українським активам.

Про це повідомив у телеефірі речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть перебування російських ракетоносіїв у військових гаванях становить небезпеку, оскільки їх вихід у море та запуск ракет - питання кількох годин.

Плетенчук зазначив, що основна відповідальність за протидію ракетним загрозам нині лежить на Повітряних силах та підрозділах ППО Сухопутних військ. Водночас ВМС залишаються частиною системи ППО, зокрема у випадках, коли йдеться про дрони з морського напрямку, які несуть потужні бойові частини та регулярно атакують територію України.

Плетенчук уточнив, що наразі фактичних спроб російських кораблів просуватися в акваторії не спостерігається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини й Британії