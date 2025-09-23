УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9040 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація в Чорному морі
325 4

Загроза судноплавству в Чорному морі зберігається через здатність РФ до наступальних дій, - ВМС

море

Росія зберігає спроможність проводити наступальні операції у центральній та східній частинах Чорного моря, що становить постійну загрозу судноплавству та українським активам.

Про це повідомив у телеефірі речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть перебування російських ракетоносіїв у військових гаванях становить небезпеку, оскільки їх вихід у море та запуск ракет - питання кількох годин.

Плетенчук зазначив, що основна відповідальність за протидію ракетним загрозам нині лежить на Повітряних силах та підрозділах ППО Сухопутних військ. Водночас ВМС залишаються частиною системи ППО, зокрема у випадках, коли йдеться про дрони з морського напрямку, які несуть потужні бойові частини та регулярно атакують територію України.

Плетенчук уточнив, що наразі фактичних спроб російських кораблів просуватися в акваторії не спостерігається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини й Британії

Автор: 

ВМС (1442) Чорне море (1694) війна в Україні (6288)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так знищить порти Новоросійська разом з кораблями кацапів і загроза зникне.
показати весь коментар
23.09.2025 13:51 Відповісти
Там міць рашиського флоту - крейсер М. Кутузов. Потуга руцького флоту в музейному вигляді.
показати весь коментар
23.09.2025 14:06 Відповісти
"С 2002 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9 корабль-музей, пришвартованный на вечную стоянку в порту города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA Новороссийска, является филиалом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B ЦВММ имени императора Петра Великого". Приймав участь на стороні Єгипту проти Ізраїлю. І це весь героїчний шлях "флагмана"...
показати весь коментар
23.09.2025 15:08 Відповісти
 
 