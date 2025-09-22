Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини й Британії
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059 про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Велику Британію до припинення воєнного стану.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив міністр оборони Денис Шмигаль у пояснювальній записці, ухвалення цього закону дозволить направити підрозділи Збройних Сил України до Турецької Республіки й Великої Британії.
Це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони.
"Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - йдеться у тексті записки.
Так, Зеленський пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:
до Турецької Республіки:
- корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету України", - пояснив Шмигаль у записці.
Фінансування витрат, пов'язаних із направленням та перебуванням підрозділів Збройних Сил України на території Турецької Республіки та Великої Британії, в сумі 135 млн грн планується здійснити в межах асигнувань Міноборони України на 2025 рік.
У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу Турецької Сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони України (за поданням Командування Військово-Морських Сил ЗСУ) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
Мутний закон і геть не логічний до ситуації.
Таке враження, що вже в такий спосіб Україну «звільняють» від залишків флоту🤔
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
В тексте дается подсказка.
Эти корабли иностранных серий. Они в Украине никогда не были.
Их союзники передали нам.
А мы отправим только экипажи.
Звісно, якщо їх туди не відправляли Королівські військово-морські сили Великої Британії!
буратінка вирішив почистити Чорне море від ЗСУ для наступу кацапні на Одещину/Миколаївщину?
Береш першу назву корабля, наприклад "протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown"), гуглиш його у Вікіпедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD) Отримуєш результат:
"Корабель був побудований для Королівського флоту Великої Британії у 2001 році. Введений у експлуатацію 20 липня 2002 року. До жовтня 2022 року проходив службу під назвою «HMS Shoreham (M112)»...
...Вже у вересні 2022 року «HMS Shoreham» був помічений із написом «Черкаси», хоч формально ще входив до складу Королівського флотуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD)#cite_note-1 [1]. Корабель отримав назву та номер ідентичні втраченому після окупації Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA) тральщику ВМСУ «Черкаси» проекту 266М.
У квітні 2024 року повідомили, що «Черкаси» і https://uk.wikipedia.org/wiki/M310_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%C2%BB «Чернігів» тимчасово базуватимуться на військово-морській базі Портсмут у Великій Британії. Українські екіпажі на той час пройшли 18-місячні навчання на цих кораблях."