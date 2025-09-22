УКР
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини й Британії

Україна зможе відправляти підрозділи ВМС ЗСУ за кордон

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059 про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Велику Британію до припинення воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр оборони Денис Шмигаль у пояснювальній записці, ухвалення цього закону дозволить направити підрозділи Збройних Сил України до Турецької Республіки й Великої Британії.

Це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових не можна карати за добровільне повернення на службу, - Лубінець проти посилення кримінальної відповідальності за СЗЧ

"Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - йдеться у тексті записки. 

Так, Зеленський пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:

до Турецької Республіки:

  • корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Читайте також: Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ за кордон у період воєнного стану

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету України", - пояснив Шмигаль у записці.

Фінансування витрат, пов'язаних із направленням та перебуванням підрозділів Збройних Сил України на території Турецької Республіки та Великої Британії, в сумі 135 млн грн планується здійснити в межах асигнувань Міноборони України на 2025 рік.

У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу Турецької Сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони України (за поданням Командування Військово-Морських Сил ЗСУ) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.

Також читайте: Кабмін схвалив три антикорупційні законопроєкти. Чого вони стосуються?

Велика Британія (5797) ВМС (1441) кордон (4920) законопроєкт (3717) Зеленський Володимир (25545) Туреччина (3680)
+8
"У зв'язку з нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, на території держав партнерів".
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
22.09.2025 17:44 Відповісти
+5
Тепер точно ніхто не скаже, що мажори і діти чиновників Батьківщину не захищають! Англійські паби - перейти в бойовий режим!
22.09.2025 17:39 Відповісти
+3
Рішення правильне.
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
22.09.2025 17:55 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/eESQnLiBE6A
Кораблі будуть заставою, а екіпажі - заручниками?
Тепер точно ніхто не скаже, що мажори і діти чиновників Батьківщину не захищають! Англійські паби - перейти в бойовий режим!
"У зв'язку з нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, на території держав партнерів".
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
Ви праві.
Мутний закон і геть не логічний до ситуації.
Таке враження, що вже в такий спосіб Україну «звільняють» від залишків флоту🤔
Рішення правильне.
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
І це нарешті дійшло до залишку мізків наших керманичів лише на четвертий рік війни?
Какой еще еще поход? Шо тральщики, базирующиеся в Британии, шо корветы, достраивающиеся в Турции, находятся там годами(вместе с экипажами). Задним числом оформляют их присутствие, всего то.
+++
Этим кораблям поход не нужен.
В тексте дается подсказка.
Эти корабли иностранных серий. Они в Украине никогда не были.
Их союзники передали нам.
А мы отправим только экипажи.
Логічно. Нахєра ті корита в Одесі? Але для чого зєльоний дебіл добудовує 2 корвета в Турції? Якщо і наявні шаланди справляє за межі країни?
Це які "Справляють за межі країни"?
Правильне рішення. Там кораблі перебуватимуть у безпеці. Море тепер контролюють дрони з обох сторін.
Ухилянт, а що заважало лідору то зробити ще в 2023 році? Ти ж відомий сраколиз ОПи, відмазуй працедавців.
Це нам так потрібні ці плаваючі ночви щоб під час кожної війни ми їх відправляли разом зекіпажами перекантуватись десь за кордоном поки війна не закінчиться?
Ви дупля не відбиваєте, що ці кораблі ніколи не були у Чорному морі?
Звісно, якщо їх туди не відправляли Королівські військово-морські сили Великої Британії!
Мутний законопроект; президент-зрадник...
буратінка вирішив почистити Чорне море від ЗСУ для наступу кацапні на Одещину/Миколаївщину?
"Боооже, яке..."
Береш першу назву корабля, наприклад "протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown"), гуглиш його у Вікіпедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD) Отримуєш результат:

"Корабель був побудований для Королівського флоту Великої Британії у 2001 році. Введений у експлуатацію 20 липня 2002 року. До жовтня 2022 року проходив службу під назвою «HMS Shoreham (M112)»...

...Вже у вересні 2022 року «HMS Shoreham» був помічений із написом «Черкаси», хоч формально ще входив до складу Королівського флотуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD)#cite_note-1 [1]. Корабель отримав назву та номер ідентичні втраченому після окупації Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA) тральщику ВМСУ «Черкаси» проекту 266М.

У квітні 2024 року повідомили, що «Черкаси» і https://uk.wikipedia.org/wiki/M310_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%C2%BB «Чернігів» тимчасово базуватимуться на військово-морській базі Портсмут у Великій Британії. Українські екіпажі на той час пройшли 18-місячні навчання на цих кораблях."
