Зеленський вніс до Ради законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ до Туреччини й Британії

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059 про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Велику Британію до припинення воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив міністр оборони Денис Шмигаль у пояснювальній записці, ухвалення цього закону дозволить направити підрозділи Збройних Сил України до Турецької Республіки й Великої Британії.

Це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військових не можна карати за добровільне повернення на службу, - Лубінець проти посилення кримінальної відповідальності за СЗЧ

"Реалізація закону також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - йдеться у тексті записки.

Так, Зеленський пропонує парламенту схвалити рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав:

до Турецької Республіки:

корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;

до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу "Sandown") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу "Alkmaar") y складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Читайте також: Зеленський підписав закон про направлення підрозділів ЗСУ за кордон у період воєнного стану

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету України", - пояснив Шмигаль у записці.

Фінансування витрат, пов'язаних із направленням та перебуванням підрозділів Збройних Сил України на території Турецької Республіки та Великої Британії, в сумі 135 млн грн планується здійснити в межах асигнувань Міноборони України на 2025 рік.

У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу Турецької Сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міністерство оборони України (за поданням Командування Військово-Морських Сил ЗСУ) інформує Президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні.

Також читайте: Кабмін схвалив три антикорупційні законопроєкти. Чого вони стосуються?