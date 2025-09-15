Кабмін схвалив три антикорупційні законопроєкти. Чого вони стосуються?

Кабінет Міністрів схвалив три антикорупційні закони. Зокрема, першим став ініційований Національним агентством з питань запобігання корупції законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні". Його метою є оптимізація процедури й умов проведення спеціальної перевірки.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

Проєкт закону передбачає, що спеціальна перевірка не проводиться, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на посаду в межах одного державного органу, органу місцевого самоврядування або на політичну посаду, і щодо такої особи вже проводилася спеціальна перевірка, організована таким органом у період дії воєнного стану.

Це стосується зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком.

Крім того, було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом", спрямований на забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У проєкті закону передбачено:

виключити із Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України положення щодо обов'язкового здійснення цивільних та адміністративних проваджень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів;

закріпити, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, залежно від складності, розглядаються суддею Вищого антикорупційного суду одноособово або колегіально у складі трьох суддів цього суду. Водночас справи, провадження в яких було відкрито до набрання чинності цим Законом, мають розглядатися за правилами, що діяли до набрання ним чинності.

Також уряд схвалив законопроєкт про "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення", метою якого є забезпечення невідворотності юридичної відповідальності особи за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Законопроєктом передбачається:

встановити обов'язок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, а також у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, електронною поштою, технічними засобами електронних комунікацій керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, в якому (якій) працює (проходить службу) особа, стосовно якої таке судове рішення було ухвалено, для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Коли керівник не уповноважений порушувати (розпочинати, відкривати) дисциплінарне провадження щодо такої особи, копія судового рішення надсилається органу чи посадовій особі, до компетенції якого (якої) віднесені відповідні повноваження;

встановити обов'язок зазначати у протоколі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, також адресу електронної пошти органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює (проходить службу) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Реалізація законопроєкту забезпечить своєчасне інформування керівництва або суб'єкта, уповноваженого ініціювати відкриття дисциплінарного провадження, про факт розгляду справи про вчинення особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та результати розгляду такої справи для подальших дій щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Раніше в НАЗК заявили, що найвразливіші до корупції сфери в Київські області пов'язані з процесами відновлення інфраструктури, публічними закупівлями, земельними питаннями та лісами.

До того повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя цього року отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування 2024 року.