НАЗК назвало найвразливіші до корупції сфери в Київській області

Найвразливіші до корупції сфери в Київські області пов'язані з процесами відновлення інфраструктури, публічними закупівлями, земельними питаннями та лісами.

Про це під час робочого візиту до області зазначив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

Як зазначається, НАЗК визначило сферу відновлення як одну з пріоритетних для стратегічного аналізу корупційних ризиків і проведено дослідження "ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії".

Серед установлених у дослідженні потенційних корупційних ризиків можливі зловживання під час відбору об'єктів для відновлення, визначення вартості будівництва, штучного завищення вартості будівельних робіт, неналежної перевірки учасників публічних закупівель.

На Київщині понад 30 тис. об'єктів (будинки та соціальна інфраструктура) пошкоджено або зруйновано з початку повномасштабного вторгнення та періоду окупації. Зараз область є флагманом з відбудови: уже відновлено 70%, це понад 24 тис. об'єктів.

НАЗК провело антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері відновлення на предмет виявлення корупціогенних факторів. Зокрема, у дев'яти з них виявлено 32 корупціогенні фактори.

У висновках антикорекспертизи надано 41 рекомендацію щодо усунення виявлених корупціогенних факторів. Розробники – Міністерство розвитку громад та територій, Агентство відновлення – врахували 94% рекомендацій.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції за перше півріччя цього року отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування 2024 року.