Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059 о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию до прекращения военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль в пояснительной записке, принятие этого закона позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.

Это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в тексте записки.

Так, Зеленский предлагает парламенту принять решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства:

в Турецкую Республику:

корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета Украины", - пояснил Шмыгаль в записке.

Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в пределах ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

