3 682 20

Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию

Украина сможет отправлять подразделения ВМС ВСУ за границу

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059 о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию до прекращения военного положения.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль в пояснительной записке, принятие этого закона позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.

Это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военных нельзя наказывать за добровольное возвращение на службу, - Лубинец против усиления уголовной ответственности за СОЧ

"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в тексте записки.

Так, Зеленский предлагает парламенту принять решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства:

в Турецкую Республику:

  • корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:

  • противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
  • Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Читайте также: Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ за границу в период военного положения

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета Украины", - пояснил Шмыгаль в записке.

Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в пределах ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.

В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

Также читайте: Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта. Чего они касаются?

Великобритания (5140) ВМС (1521) граница (5374) законопроект (3285) Зеленский Владимир (21993) Турция (3541)
+8
"У зв'язку з нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення військовослужбовців, на території держав партнерів".
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
22.09.2025 17:44 Ответить
+5
Тепер точно ніхто не скаже, що мажори і діти чиновників Батьківщину не захищають! Англійські паби - перейти в бойовий режим!
22.09.2025 17:39 Ответить
+3
Рішення правильне.
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
22.09.2025 17:55 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/eESQnLiBE6A
22.09.2025 17:35 Ответить
Кораблі будуть заставою, а екіпажі - заручниками?
22.09.2025 17:38 Ответить
22.09.2025 17:39 Ответить
22.09.2025 17:39 Ответить
22.09.2025 17:44 Ответить
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
22.09.2025 17:44 Ответить
Ви праві.
Мутний закон і геть не логічний до ситуації.
Таке враження, що вже в такий спосіб Україну «звільняють» від залишків флоту🤔
22.09.2025 18:09 Ответить
Рішення правильне.
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
22.09.2025 17:55 Ответить
І це нарешті дійшло до залишку мізків наших керманичів лише на четвертий рік війни?
22.09.2025 17:58 Ответить
Какой еще еще поход? Шо тральщики, базирующиеся в Британии, шо корветы, достраивающиеся в Турции, находятся там годами(вместе с экипажами). Задним числом оформляют их присутствие, всего то.
22.09.2025 18:15 Ответить
+++
22.09.2025 18:45 Ответить
Этим кораблям поход не нужен.
В тексте дается подсказка.
Эти корабли иностранных серий. Они в Украине никогда не были.
Их союзники передали нам.
А мы отправим только экипажи.
22.09.2025 18:44 Ответить
Логічно. Нахєра ті корита в Одесі? Але для чого зєльоний дебіл добудовує 2 корвета в Турції? Якщо і наявні шаланди справляє за межі країни?
22.09.2025 17:56 Ответить
Це які "Справляють за межі країни"?
22.09.2025 18:41 Ответить
Правильне рішення. Там кораблі перебуватимуть у безпеці. Море тепер контролюють дрони з обох сторін.
22.09.2025 17:58 Ответить
Ухилянт, а що заважало лідору то зробити ще в 2023 році? Ти ж відомий сраколиз ОПи, відмазуй працедавців.
22.09.2025 18:00 Ответить
Це нам так потрібні ці плаваючі ночви щоб під час кожної війни ми їх відправляли разом зекіпажами перекантуватись десь за кордоном поки війна не закінчиться?
22.09.2025 18:20 Ответить
Ви дупля не відбиваєте, що ці кораблі ніколи не були у Чорному морі?
Звісно, якщо їх туди не відправляли Королівські військово-морські сили Великої Британії!
22.09.2025 18:45 Ответить
Мутний законопроект; президент-зрадник...
буратінка вирішив почистити Чорне море від ЗСУ для наступу кацапні на Одещину/Миколаївщину?
22.09.2025 18:39 Ответить
"Боооже, яке..."
Береш першу назву корабля, наприклад "протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown"), гуглиш його у Вікіпедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD) Отримуєш результат:

"Корабель був побудований для Королівського флоту Великої Британії у 2001 році. Введений у експлуатацію 20 липня 2002 року. До жовтня 2022 року проходив службу під назвою «HMS Shoreham (M112)»...

...Вже у вересні 2022 року «HMS Shoreham» був помічений із написом «Черкаси», хоч формально ще входив до складу Королівського флотуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD)#cite_note-1 [1]. Корабель отримав назву та номер ідентичні втраченому після окупації Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA) тральщику ВМСУ «Черкаси» проекту 266М.

У квітні 2024 року повідомили, що «Черкаси» і https://uk.wikipedia.org/wiki/M310_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%C2%BB «Чернігів» тимчасово базуватимуться на військово-морській базі Портсмут у Великій Британії. Українські екіпажі на той час пройшли 18-місячні навчання на цих кораблях."
22.09.2025 18:49 Ответить
Та не нервуйтесь ви так. Спокійно поясніть нам, морським неукам, шо реально ті судна були не наші, а укр. моряки на них просто навчалися свого часу. Я вас вірно зрозумів?
22.09.2025 19:02 Ответить
Т.з. "ВМС" у нас немає і не було. Вони є на папері і в зарплатних відомостях. Жалюгідні іржаві залишки прив"язані до дерев і арматури, а тз. "екіпажі" з командирами тиняються по березі в пошуках пригод і пива і дивляться в календар від зарплати-до-зарплати. Лишень тепер їм виплачуватимуть зарплатню із загранкомандировочними. І замітьте - за кордона відправляється ще й ціле управління дивізіону протимінних кораблів у складі штабу протимінних дій. Шобла (20) командирів-халявщиків, що нічого не зробили, не роблять і не зроблять для захисту України, крім отримання захмарних зарплат і пенсій з наших податків.
А тим часом ворог готується атакувати Одещину і Миколаївщину.
22.09.2025 19:00 Ответить
 
 