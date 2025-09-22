Зеленский внес в Раду законопроект о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059 о направлении подразделений ВМС ВСУ в Турцию и Великобританию до прекращения военного положения.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль в пояснительной записке, принятие этого закона позволит направить подразделения Вооруженных Сил Украины в Турецкую Республику и Великобританию.
Это обеспечит осуществление мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.
"Реализация закона также будет способствовать улучшению процесса получения военной техники от стран-партнеров, комплектования соответствующих подразделений личным составом и полученной техникой, освоение и подготовка к использованию которой требует длительных циклов подготовки", - говорится в тексте записки.
Так, Зеленский предлагает парламенту принять решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства:
в Турецкую Республику:
- корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;
в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
- противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
- Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета Украины", - пояснил Шмыгаль в записке.
Финансирование расходов, связанных с направлением и пребыванием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Турецкой Республики и Великобритании, в сумме 135 млн грн планируется осуществить в пределах ассигнований Минобороны Украины на 2025 год.
В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой Стороны на прохождение военных кораблей Черноморскими проливами Министерство обороны Украины (по представлению Командования Военно-Морских Сил ВСУ) информирует Президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.
Хтось зрозумів як співвідноситься перше та друге на четвертому році війни? А чому усю армію, що є, туди не відправити з таким формулюванням?
Треба ще розуміти: за конвецією Монтре повернутися назад до кінця війни кораблі вже не зможуть.
Мутний закон і геть не логічний до ситуації.
Таке враження, що вже в такий спосіб Україну «звільняють» від залишків флоту🤔
Ці кораблі ніяким чином не задіяні у війні, але є постійною "головною біллю" Генштабу.
Це не ударні кораблі а кораблі "післявоєнного розмінування".
Їх весь час потрібно передислоковувати, відволікати на них ППО і т.д.
Згадайте недавнє ураження морським дроном, військового корабля в гирлі Дунаю.
Екіпажі мінімальні і погоди у війні не зроблять.
Тепер головне похід витримати без втрат і поломок.
В тексте дается подсказка.
Эти корабли иностранных серий. Они в Украине никогда не были.
Их союзники передали нам.
А мы отправим только экипажи.
Звісно, якщо їх туди не відправляли Королівські військово-морські сили Великої Британії!
буратінка вирішив почистити Чорне море від ЗСУ для наступу кацапні на Одещину/Миколаївщину?
Береш першу назву корабля, наприклад "протимінний корабель "Черкаси" (типу "Sandown"), гуглиш його у Вікіпедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD) Отримуєш результат:
"Корабель був побудований для Королівського флоту Великої Британії у 2001 році. Введений у експлуатацію 20 липня 2002 року. До жовтня 2022 року проходив службу під назвою «HMS Shoreham (M112)»...
...Вже у вересні 2022 року «HMS Shoreham» був помічений із написом «Черкаси», хоч формально ще входив до складу Королівського флотуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BC%D1%96%D0%BD)#cite_note-1 [1]. Корабель отримав назву та номер ідентичні втраченому після окупації Криму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA) тральщику ВМСУ «Черкаси» проекту 266М.
У квітні 2024 року повідомили, що «Черкаси» і https://uk.wikipedia.org/wiki/M310_%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%C2%BB «Чернігів» тимчасово базуватимуться на військово-морській базі Портсмут у Великій Британії. Українські екіпажі на той час пройшли 18-місячні навчання на цих кораблях."
А тим часом ворог готується атакувати Одещину і Миколаївщину.