Угроза судоходству в Черном море сохраняется из-за способности РФ к наступательным действиям, - ВМС

Россия сохраняет способность проводить наступательные операции в центральной и восточной частях Черного моря, что представляет постоянную угрозу судоходству и украинским активам.

Об этом сообщил в телеэфире представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже пребывание российских ракетоносителей в военных гаванях представляет опасность, поскольку их выход в море и запуск ракет - вопрос нескольких часов.

Плетенчук отметил, что основная ответственность за противодействие ракетным угрозам сейчас лежит на Воздушных силах и подразделениях ПВО Сухопутных войск. В то же время ВМС остаются частью системы ПВО, в частности в случаях, когда речь идет о дронах с морского направления, которые несут мощные боевые части и регулярно атакуют территорию Украины.

Плетенчук уточнил, что сейчас фактических попыток российских кораблей продвигаться в акватории не наблюдается.

