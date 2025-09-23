Угроза судоходству в Черном море сохраняется из-за способности РФ к наступательным действиям, - ВМС
Россия сохраняет способность проводить наступательные операции в центральной и восточной частях Черного моря, что представляет постоянную угрозу судоходству и украинским активам.
Об этом сообщил в телеэфире представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, даже пребывание российских ракетоносителей в военных гаванях представляет опасность, поскольку их выход в море и запуск ракет - вопрос нескольких часов.
Плетенчук отметил, что основная ответственность за противодействие ракетным угрозам сейчас лежит на Воздушных силах и подразделениях ПВО Сухопутных войск. В то же время ВМС остаются частью системы ПВО, в частности в случаях, когда речь идет о дронах с морского направления, которые несут мощные боевые части и регулярно атакуют территорию Украины.
Плетенчук уточнил, что сейчас фактических попыток российских кораблей продвигаться в акватории не наблюдается.
