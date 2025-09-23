РУС
Новости Ситуация в Черном море
285 4

Угроза судоходству в Черном море сохраняется из-за способности РФ к наступательным действиям, - ВМС

море

Россия сохраняет способность проводить наступательные операции в центральной и восточной частях Черного моря, что представляет постоянную угрозу судоходству и украинским активам.

Об этом сообщил в телеэфире представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже пребывание российских ракетоносителей в военных гаванях представляет опасность, поскольку их выход в море и запуск ракет - вопрос нескольких часов.

Плетенчук отметил, что основная ответственность за противодействие ракетным угрозам сейчас лежит на Воздушных силах и подразделениях ПВО Сухопутных войск. В то же время ВМС остаются частью системы ПВО, в частности в случаях, когда речь идет о дронах с морского направления, которые несут мощные боевые части и регулярно атакуют территорию Украины.

Плетенчук уточнил, что сейчас фактических попыток российских кораблей продвигаться в акватории не наблюдается.

ВМС (1522) Черное море (1503) война в Украине (6239)
Ну так знищить порти Новоросійська разом з кораблями кацапів і загроза зникне.
23.09.2025 13:51 Ответить
Там міць рашиського флоту - крейсер М. Кутузов. Потуга руцького флоту в музейному вигляді.
23.09.2025 14:06 Ответить
"С 2002 года - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9 корабль-музей, пришвартованный на вечную стоянку в порту города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA Новороссийска, является филиалом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B ЦВММ имени императора Петра Великого". Приймав участь на стороні Єгипту проти Ізраїлю. І це весь героїчний шлях "флагмана"...
23.09.2025 15:08 Ответить
 
 