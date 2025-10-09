Оперативная ситуация в Черном море спокойная, активная угроза только от вражеской авиации, - ВМС

Ситуация в море спокойная, корабли могут выходить в море, но погодные условия и штормовой период ограничивают применение ракетного вооружения.

об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Авиация сейчас выполняет довольно широкий функционал - в первую очередь это противодронная борьба", - отметил спикер.

Он пояснил, что хоть погодные условия позволяют выходить кораблям в море, проблема только в применении - из-за колебаний в море применять ракетное вооружение довольно проблематично.

"И погодные условия будут влиять еще больше - ведь мы входим в период штормов, который продлится до середины весны", - отметил Плетенчук.

Напомним, 7 октября рыбаки нашли у берегов турецкого города Хопа, который находится недалеко от границы с Грузией, неизвестный морской дрон.

