Оперативная ситуация в Черном море спокойная, активная угроза только от вражеской авиации, - ВМС
Ситуация в море спокойная, корабли могут выходить в море, но погодные условия и штормовой период ограничивают применение ракетного вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Авиация сейчас выполняет довольно широкий функционал - в первую очередь это противодронная борьба", - отметил спикер.
Он пояснил, что хоть погодные условия позволяют выходить кораблям в море, проблема только в применении - из-за колебаний в море применять ракетное вооружение довольно проблематично.
"И погодные условия будут влиять еще больше - ведь мы входим в период штормов, который продлится до середины весны", - отметил Плетенчук.
Напомним, 7 октября рыбаки нашли у берегов турецкого города Хопа, который находится недалеко от границы с Грузией, неизвестный морской дрон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль