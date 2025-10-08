РУС
Морской дрон обнаружили у берегов Турции. ФОТО

7 октября рыбаки нашли у берегов турецкого города Хопа, который находится недалеко от границы с Грузией, неизвестный морской дрон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Обнаруженный аппарат, вероятно, связан с войной России против Украины, заявил губернатор провинции Артвин Туран Эргюль.

Чиновник отметил, что этот морской беспилотник идентичен тому, что на прошлой неделе был обнаружен у берегов Трабзона.

По словам губернатора, командование береговой охраны приняло необходимые меры безопасности: "Мы считаем, что на морском судне есть взрывчатые вещества, и уничтожим его на месте".

Также читайте: Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске, - ГУР МО

Напомним, ранее на прибрежном городе Трабзон обнаружили морской беспилотник. Турецкие СМИ сообщали, что он похож на украинский дрон Magura V5.

Нічого не вдієш - раз ГУР захотіло передати туркам два морських дрона, то так тому і бути.

Механізм самознищення дрона мабуть сто тисяч мільйонів коштує, нехай беруть дрон теплим і передають китайцям щоб ті розібрали по гвинтику, скопіювали, поставили на виробництво і продавали русні готові набори.
08.10.2025 00:09 Ответить
..забздять його в руки брати..)- окр1м наших н1хто не пол1зе)
08.10.2025 00:26 Ответить
Губернатор повідомив про старт торгів - початкова ціна дрона мільйон доларів. Всі охочі запрошуються до участі
08.10.2025 00:13 Ответить
 
 