Морской дрон обнаружили у берегов Турции. ФОТО

7 октября рыбаки нашли у берегов турецкого города Хопа, который находится недалеко от границы с Грузией, неизвестный морской дрон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Обнаруженный аппарат, вероятно, связан с войной России против Украины, заявил губернатор провинции Артвин Туран Эргюль.

Чиновник отметил, что этот морской беспилотник идентичен тому, что на прошлой неделе был обнаружен у берегов Трабзона.

По словам губернатора, командование береговой охраны приняло необходимые меры безопасности: "Мы считаем, что на морском судне есть взрывчатые вещества, и уничтожим его на месте".





Напомним, ранее на прибрежном городе Трабзон обнаружили морской беспилотник. Турецкие СМИ сообщали, что он похож на украинский дрон Magura V5.