Морской дрон обнаружили у берегов Турции. ФОТО
7 октября рыбаки нашли у берегов турецкого города Хопа, который находится недалеко от границы с Грузией, неизвестный морской дрон.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Обнаруженный аппарат, вероятно, связан с войной России против Украины, заявил губернатор провинции Артвин Туран Эргюль.
Чиновник отметил, что этот морской беспилотник идентичен тому, что на прошлой неделе был обнаружен у берегов Трабзона.
По словам губернатора, командование береговой охраны приняло необходимые меры безопасности: "Мы считаем, что на морском судне есть взрывчатые вещества, и уничтожим его на месте".
Напомним, ранее на прибрежном городе Трабзон обнаружили морской беспилотник. Турецкие СМИ сообщали, что он похож на украинский дрон Magura V5.
Механізм самознищення дрона мабуть сто тисяч мільйонів коштує, нехай беруть дрон теплим і передають китайцям щоб ті розібрали по гвинтику, скопіювали, поставили на виробництво і продавали русні готові набори.