Морський дрон виявили біля берегів Туреччини. ФОТО

7 жовтня рибалки знайшли біля берегів турецького міста Хопа, яке знаходиться неподалік кордону з Грузією, невідомий морський дрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Виявлений апарат, імовірно, пов'язаний із війною Росії проти України, заявив губернатор провінції Артвін Туран Ергюль.

морський дрон у Туреччині

Чиновник зазначив, що цей морський безпілотник ідентичний тому, що минулого тижня був виявлений біля берегів Трабзона.

За словами губернатора, командування берегової охорони вжило необхідних заходів безпеки: "Ми вважаємо, що на морському судні є вибухові речовини, і знищимо його на місці".

морські дрони у Туреччині
морські дрони у Туреччині

Також читайте: Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО

Нагадаємо,раніше на узбережному місті Трабзон виявили морський безпілотник. Турецькі ЗМІ повідомляли, що він схожий на український дрон Magura V5.

Нічого не вдієш - раз ГУР захотіло передати туркам два морських дрона, то так тому і бути.

Механізм самознищення дрона мабуть сто тисяч мільйонів коштує, нехай беруть дрон теплим і передають китайцям щоб ті розібрали по гвинтику, скопіювали, поставили на виробництво і продавали русні готові набори.
08.10.2025 00:09 Відповісти
..забздять його в руки брати..)- окр1м наших н1хто не пол1зе)
08.10.2025 00:26 Відповісти
Росіяни виклали всі плати Магури в мережу ще рік чи два тому, захопили десь. Сам дивувався, чому не ставлять самознищення.
08.10.2025 00:59 Відповісти
Губернатор повідомив про старт торгів - початкова ціна дрона мільйон доларів. Всі охочі запрошуються до участі
08.10.2025 00:13 Відповісти
 
 