Морський дрон виявили біля берегів Туреччини. ФОТО

7 жовтня рибалки знайшли біля берегів турецького міста Хопа, яке знаходиться неподалік кордону з Грузією, невідомий морський дрон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Виявлений апарат, імовірно, пов'язаний із війною Росії проти України, заявив губернатор провінції Артвін Туран Ергюль.

Чиновник зазначив, що цей морський безпілотник ідентичний тому, що минулого тижня був виявлений біля берегів Трабзона.

За словами губернатора, командування берегової охорони вжило необхідних заходів безпеки: "Ми вважаємо, що на морському судні є вибухові речовини, і знищимо його на місці".





Також читайте: Український морський дрон ліквідував групу елітних водолазів РФ у Новоросійську, - ГУР МО

Нагадаємо,раніше на узбережному місті Трабзон виявили морський безпілотник. Турецькі ЗМІ повідомляли, що він схожий на український дрон Magura V5.