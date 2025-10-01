Морський дрон, схожий на український Magura V5, виловили біля берегів Туреччини. ФОТО
Біля узбережжя турецького міста Трабзон рибалки виявили невідоме морське судно, яке відбуксирували до берега. Турецькі ЗМІ ідентифікувало судно як український морський дрон Magura V5, призначений для операцій проти російського флоту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Зазначається, що берегова охорона Туреччини перенесла об’єкт до порту Йороз через підозри, що він може містити вибухівку. Саперна команда зі Стамбула має перевірити апарат.
