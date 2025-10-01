УКР
Морський дрон, схожий на український Magura V5, виловили біля берегів Туреччини. ФОТО

Біля узбережжя турецького міста Трабзон рибалки виявили невідоме морське судно, яке відбуксирували до берега. Турецькі ЗМІ ідентифікувало судно як український морський дрон Magura V5, призначений для операцій проти російського флоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Зазначається, що берегова охорона Туреччини перенесла об’єкт до порту Йороз через підозри, що він може містити вибухівку.  Саперна команда зі Стамбула має перевірити апарат.

Також читайте: Ударні дрони MAGURA V5 за півтора року уразили 16 суден РФ

Туреччина (3690) Чорне море (1696) морський дрон (55)
турки вже розбирають.
02.10.2025 00:44 Відповісти
турки його вже підірвали
02.10.2025 00:54 Відповісти
Етонєми ...(с)
02.10.2025 00:52 Відповісти
Рашисти теж взяли в трофеї наші дрони. І переймають технології. Бо наші ідіоти не змогли поставити системи самознищення. А може спецом віддали рашистам трофеї.
02.10.2025 01:57 Відповісти
 
 