Сили оборони системно працюють над виявленням та ураженням ворожих позицій і складів на Кінбурнській косі, - Плетенчук

Кінбурнська коса є ключовою ділянкою на півдні, адже звідти російські окупанти контролюють вихід у Чорне море з портів Миколаївщини та Херсонщини й періодично завдають ударів по узбережжю.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сили оборони системно працюють над виявленням і ураженням ворожих позицій на косі. "Ми постійно працюємо по їхніх місцях, звідки вони роблять пуски, і періодично вони потрапляють в об'єктиви наших розвідувальних дронів й інших засобів ураження", - зазначив він.

Плетенчук додав, що через заповідний статус коса малонаселена, тож окупантам дедалі складніше маскувати техніку та позиції. "Час і постійна розвідка працюють проти них", - підсумував речник.

