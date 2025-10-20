Силы обороны системно работают над выявлением и поражением вражеских позиций и складов на Кинбурнской косе, - Плетенчук

Кинбурнская коса является ключевым участком на юге, ведь оттуда российские оккупанты контролируют выход в Черное море из портов Николаевщины и Херсонщины и периодически наносят удары по побережью.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, силы обороны системно работают над выявлением и поражением вражеских позиций на косе. "Мы постоянно работаем по их местам, откуда они делают пуски, и периодически они попадают в объективы наших разведывательных дронов и других средств поражения", - отметил он.

Плетенчук добавил, что из-за заповедного статуса коса малонаселенная, поэтому оккупантам все сложнее маскировать технику и позиции. "Время и постоянная разведка работают против них", - подытожил спикер.

