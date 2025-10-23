Корабли Черноморского флота РФ долго не выходят в море, - ВМС

Российские корабли долгое время остаются на базе, тогда как авиация РФ продолжает разведку и удары круглосуточно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телеэфире.

"Относительно кораблей: не наблюдаем их уже длительное время. Раньше мы вспоминали, что есть там подводная лодка или что-то - сейчас нет. И не следует забывать, что сезон тоже имеет значение, сейчас происходит смена погоды. Но это - не основная причина, почему они не выходят в море, это точно", - отметил Плетенчук.

Однако авиация врага продолжает действовать - вражеские самолеты осуществляют разведку, патрулирование и наносят удары круглосуточно.

"Авиацию они используют, фактически, для выполнения различных задач, от ведения разведки - до нанесения ударов. Это процесс, который происходит 24/7", - добавил Плетенчук.

Россия уничтожает Черное море

Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы. На пляжах Анапы снова фиксируют выбросы мазута с танкеров, которые в конце прошлого года разбились в Керченском проливе.

15 декабря 2024 года вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Минприроды Украины отметило, что до 27-29 декабря мазут может достичь Азовского моря. Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль".

27 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

