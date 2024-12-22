В Керчи ввели чрезвычайное положение из-за выброса на берег мазута после аварии танкеров. ВИДЕО+ФОТО
21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Отмечается, что 21 декабря спасатели собирали в Керчи часть нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В частности, мазут нашли на берегу возле крепости Ени-Кале и мыса Змеиный, а также в море. Об этом сообщил советник так называемого главы оккупационной власти Республики Крым Олег Крючков.
По его словам, для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь.
"Спасатели собрали более 700 кг нефтепродуктов. Больше пятен мазута пока не обнаружено", - сообщили в МЧС РФ.
Так называемый глава администрации Керчи Олег Каторгин заявил, что на пляжах зафиксированы единичные выбросы мазута, смешанные с водорослями.
Местные жители в соцсетях сообщают, что нефтяные пятна дрейфуют и в самом Керченском проливе.
Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.
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мастіть на пісок та їште не обляпайтесь петушари
Мазут потрібно швидко збирати тракторами в перші години, а краще ще в морі...
Час збору мазуту на піску - доба - далі мазут просочується в пісок і потрібно уже МЕТРОВІ шари піску вивозити...
Короче буде як в Дубаях минулого століття - років десять на пляжах буде просочуватися мазут з-під піска... гойда
шкода що бистро помер марячок в руском мірє
жив би в Українському Криму - жив би і до сих пір.
- нет , по причине что б красиво было
Жрите, собирайте.
Мазутом камин топить будете
пуцкін зробив їм двіжуху шоб скучно не було!
Чорне море орки перетворили в помийну яму.
Привітаємо Румунію, Болгарію, Грузію, Туреччину з тим шо орки зробили їм екологічну катастрофу!
Отец Фёдор купается.