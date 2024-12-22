В Керчи ввели чрезвычайное положение из-за выброса на берег мазута после аварии танкеров. ВИДЕО+ФОТО

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что 21 декабря спасатели собирали в Керчи часть нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В частности, мазут нашли на берегу возле крепости Ени-Кале и мыса Змеиный, а также в море. Об этом сообщил советник так называемого главы оккупационной власти Республики Крым Олег Крючков.

По его словам, для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь.

"Спасатели собрали более 700 кг нефтепродуктов. Больше пятен мазута пока не обнаружено", - сообщили в МЧС РФ.

Так называемый глава администрации Керчи Олег Каторгин заявил, что на пляжах зафиксированы единичные выбросы мазута, смешанные с водорослями.



Местные жители в соцсетях сообщают, что нефтяные пятна дрейфуют и в самом Керченском проливе.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

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