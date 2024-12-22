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авария (1079) Керчь (424) мазут (16) Автономная Республика Крым (7) Керченский район (1)

В Керчи ввели чрезвычайное положение из-за выброса на берег мазута после аварии танкеров. ВИДЕО+ФОТО

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Мазут у Керчі

Отмечается, что 21 декабря спасатели собирали в Керчи часть нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В частности, мазут нашли на берегу возле крепости Ени-Кале и мыса Змеиный, а также в море. Об этом сообщил советник так называемого главы оккупационной власти Республики Крым Олег Крючков.

По его словам, для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь.

"Спасатели собрали более 700 кг нефтепродуктов. Больше пятен мазута пока не обнаружено", - сообщили в МЧС РФ.

Так называемый глава администрации Керчи Олег Каторгин заявил, что на пляжах зафиксированы единичные выбросы мазута, смешанные с водорослями.

Местные жители в соцсетях сообщают, что нефтяные пятна дрейфуют и в самом Керченском проливе.

Мазут у Керчі

Мазут доплив до Керчі

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

Также смотрите: Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
Засрали ссуки наш Крим
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22.12.2024 10:36
+21
Де расія там лайно, сморід, занепад. Не дарма Рашу зовуть ПАРАША
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22.12.2024 11:02
+13
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22.12.2024 10:58
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Засрали ссуки наш Крим
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22.12.2024 10:36 Ответить
Треба було їм з цим допомогти,і топити ті корита літом,щоб кацапня разом з "нашими" крИсчанами в тій багнюці курортний сезон проводили і не один рік,а також все гівно їхне що по морю плаває,бо торговий флот паращі це частина їх економіки.
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22.12.2024 16:36 Ответить
Чёртовы опущенцы!
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22.12.2024 18:53 Ответить
А підпалити всю ту гідоту можна? І міст усе
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22.12.2024 10:42 Ответить
Якщо малюк візьме на борт трохи терміту то напевно що так,тільки ж мазут вже розійшовся
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22.12.2024 16:39 Ответить
Чекали "камні с неба", а х.йло вам "натє" чорне масло з моря.
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22.12.2024 10:45 Ответить
"дешового масла!!!" - нарешті молитви кацапів дійшли до їх господаря
мастіть на пісок та їште не обляпайтесь петушари
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22.12.2024 12:22 Ответить
Шота местныи жители, даже запутинцы, не проявили энтузиазьма и не помогли официальным властям... Не то, што в Анапе! Там если мазут лопатой не выгребал лично и видеоподтверждения твоего гераическага труда нету- нацпредатель, пособник укробиндеровцев! Поэтому население Анапы проявило чуткую сознательность!
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22.12.2024 10:47 Ответить
Волонтьори? - цього дуже-дуже мало...
Мазут потрібно швидко збирати тракторами в перші години, а краще ще в морі...
Час збору мазуту на піску - доба - далі мазут просочується в пісок і потрібно уже МЕТРОВІ шари піску вивозити...
Короче буде як в Дубаях минулого століття - років десять на пляжах буде просочуватися мазут з-під піска... гойда
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22.12.2024 12:27 Ответить
Проте крем для засмаги не потрібен буде.
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22.12.2024 15:28 Ответить
це ті "камені" з неба. місьцяне Керчи, бійтесь своїх бажань.
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22.12.2024 10:49 Ответить
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22.12.2024 10:58 Ответить
ЕЕЕХХХХ!!! марячок - жгі талпу!!!
шкода що бистро помер марячок в руском мірє
жив би в Українському Криму - жив би і до сих пір.
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22.12.2024 12:28 Ответить
По перше воно не з Крима, воно понаїхало в ті дні для масовки, по друге не шкода.
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22.12.2024 14:25 Ответить
Де расія там лайно, сморід, занепад. Не дарма Рашу зовуть ПАРАША
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22.12.2024 11:02 Ответить
А там шо, можна на березі, біля самої води будувати?
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22.12.2024 11:15 Ответить
У кацапів - можна... У нас - ні... Приїжджав родич з Волгограду, у 2013-му. Рибалка затятий був. Але, коли поселився у Волгограді (140 км берега - міська зона), продав вудочки. Сказав, що на березі вільного місця немає - усе порозгороджуване та загороджене. До берега ніде підступиться... У нас був здивований, що можна вільно рибалить будь-де...
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22.12.2024 12:33 Ответить
Ніби у нас на Дніпрі не так , від Києва до Черкас де тільки вихід до води , а не урвище - так паркани суцільні . І це по обох берегах .
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23.12.2024 16:08 Ответить
А я сідаю на тролейбус чи на маршрутку. 20-30 хвилин - і виходжу в центрі міста. Там хвилин 10 пішки - і сідаю на березі Десни, рибалю...
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23.12.2024 16:21 Ответить
Я ж не казав що геть ніде немає де до води вийти , іще не на всі береги річок у нас пани розвелися , але вони впевнено у цьому напрямкові рухаються , вже незабаром і до моря хрін де вийдеш , не те що до річки . Плювати всі нувориші на законодавство хотіли і на прибережну захисну зону , у цьому вони від кацапських не відстають .
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23.12.2024 16:29 Ответить
а може туди з десяток безпілотників та воно згорить разом з портами та причалами . на 40см пісок вглиб мазутою просякнутий --- 4000 тон вилилось треба негайно допомогти ..братам.. кацапам та підпалити
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22.12.2024 11:23 Ответить
А можна його підпалити?
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22.12.2024 11:44 Ответить
Зачем.. По причине русzофобии?
- нет , по причине что б красиво было
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22.12.2024 13:41 Ответить
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22.12.2024 11:53 Ответить
Вот оно за углом - кнр, корейцы, марши вагнера на мрскву, дань кадырову, зеки вернувшиеся с фронта
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22.12.2024 13:40 Ответить
Типічна касапи - взяти "іконку божества" і придуркувато носитися знею все своє життя...
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22.12.2024 15:54 Ответить
Уроды вонючие, вы засрали уже весь мир, как долго он будет вас терпеть?
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22.12.2024 12:25 Ответить
А ведь мазут хорошо горит, и потушить его сложно
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22.12.2024 12:33 Ответить
потрібно висунути ноту протесту ті країни, куди прямували ці два корита , щоб вони відмовилися приймати суда такого класу в своїх портах. це змусить росін не виводити їх у море. нехай зменшать апетити своїх бізнесменів бо наступна аварія може статися і біля їхнього узбережжя
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22.12.2024 12:52 Ответить
Ці корита прямували на дозаправку залишків чорноморського флоту підарасів.
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22.12.2024 15:32 Ответить
не последние танкеры. Еще весной будут шторма. И еще не факт, что в следующем году вообще будет до сбора мазута, могут быть проблемы более насущные.
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22.12.2024 13:25 Ответить
Камни с моря, камни с неба.
Жрите, собирайте.
Мазутом камин топить будете
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22.12.2024 13:38 Ответить
Камні с нєба....зато без біндер і украінскава язика....
пуцкін зробив їм двіжуху шоб скучно не було!
Чорне море орки перетворили в помийну яму.
Привітаємо Румунію, Болгарію, Грузію, Туреччину з тим шо орки зробили їм екологічну катастрофу!
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22.12.2024 14:32 Ответить
Тим країнам хто пропускає тіньовий флот росії приготуватись до такої ситуації яка є в Чорному морі!!!
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22.12.2024 14:33 Ответить


Отец Фёдор купается.
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22.12.2024 18:13 Ответить
А тепер гарно підпалити цей мазут під кримським мостом
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22.12.2024 18:46 Ответить
 
 