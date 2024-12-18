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авария (1080) железная дорога (1409) россия (93025)

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВИДЕО

В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи с места аварии. На записи видно, что часть вагонов обоих поездов сошли с рельсов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+38
Сподіваюсь, хоч трохи падалі загинуло.....
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18.12.2024 16:48
+22
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18.12.2024 16:54
+20
це диверсія таджиків
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18.12.2024 16:49
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Сподіваюсь, хоч трохи падалі загинуло.....
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18.12.2024 16:48 Ответить
це диверсія таджиків
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18.12.2024 16:49 Ответить
киргизів! за єнєрала хімічного киргиза арештували ж. Ось головні вороги засрашинського нароту
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18.12.2024 18:33 Ответить
п#зда, бл#дь - і це все?!
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18.12.2024 16:50 Ответить
ще "очко, бл#дь"
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18.12.2024 17:03 Ответить
Все одно малувато... є ж ще так багато прекрасних російських слів, які українці просто не мають права забувати!
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18.12.2024 17:15 Ответить
І хто кого перепхав?
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18.12.2024 16:51 Ответить
Стрілка китайського виробництва замість західної. Або стару кацапи рукожопі підремонтували...
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18.12.2024 16:51 Ответить
Західна стрілка колії 1520мм?
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18.12.2024 16:53 Ответить
А чому б ні? Країни Балтії та Фіни на 1520.
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18.12.2024 17:53 Ответить
Балтія начебто перешилася на 1435 ще у 90-х, та і хто з цих країн має потужну металургічну промисловість, яка виробляє не просто залізничні рейки, а такі складні та важкі вироби, як хрестовини та таке інше?
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18.12.2024 18:51 Ответить
У 90-ті перешили усі декілька тис км? Смішно... там був економічний спад, полібний нашому. Як це ви собі уявляєте? Латвія і Естонія і досі повністю на 1520, у Литві із 1700 км лише 110 км перешито на євроколію. Фіни навіть не думали перешивати з самого проголошення незалежності и до цих днів. І вони весь цей час у Китаї купували стрілки?
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18.12.2024 22:10 Ответить
Подібно нашому спаду ніде не було. В нас взагалі не спад, а вільне падіння у прірву.
А вони з 2004 у ЄС, за 20 років вже можна було якось і адаптуватися.
Хоча, в Кенигсберг якось кацапські потяги ж їздили транзитом.
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19.12.2024 00:49 Ответить
Не займайтися демагогією. Ви не відповіли на питання. І що вас бентежить у транзиті кацапськіх потягів. 1520 у кацапії і Литві. А якщо б навіть було 1435, то це все виконується зміною вагонного візку на кордоні. Але ще раз повторюю: у трьох країнах Балтії та Фінляндії колія 1520 (1524). Фінляндія 100 років на ній. Де вони увесь цей час купували стрілки?
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19.12.2024 14:13 Ответить
Не сама стрілка, а внутрішня начинка - електроніка/автоматика тощо.
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19.12.2024 00:19 Ответить
У приводі? Та там двигун примітивний, пара шестерен та рейка. Автоматика досі вся на релє.
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19.12.2024 00:45 Ответить
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18.12.2024 16:54 Ответить
Ага переходящіє в бурниє овацїї.
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18.12.2024 20:07 Ответить
Треба було дронами добити...
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18.12.2024 16:54 Ответить
ЗСУ, ГУР та СБУ по цивільних об'єктах не б'ють. Виключно по військових. Не маленький же, валєра, треба мозок хоч іноді вмикати, аби єрєсь не писати.
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18.12.2024 18:31 Ответить
Двоповерхові вагони...
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18.12.2024 16:54 Ответить
двоповерхова вагіна...
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18.12.2024 18:54 Ответить
Парашная свинособачья самка "извиняется" за мат, которым она только и "разговаривает".
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18.12.2024 16:54 Ответить
Яка краса. Совок теж свій розпад почав з техногенних аварій.
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18.12.2024 16:55 Ответить
Вони в ньому були завжди.
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18.12.2024 16:57 Ответить
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18.12.2024 16:56 Ответить
О, давненько він сюди не заходив
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18.12.2024 17:14 Ответить

Роботи має багато...
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18.12.2024 18:31 Ответить
Це свято якесь на цьому тижні - хімічного генерала ліквідували, чотити танкери з нафтою пішли на дно, тепер касапи в паездах сталкнулися!!!
Гойда!!!
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18.12.2024 17:17 Ответить
А що це за "двоповерхові" вагони ? Два, сіро-червоні, з двома рядами вікон?...
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18.12.2024 16:56 Ответить
Так у них давно такі є
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18.12.2024 17:02 Ответить
Все знать неможливо... Саме це мені не було відомо... Тому й спитав...
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18.12.2024 17:04 Ответить
А, зрозуміло
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18.12.2024 17:05 Ответить
Вони на болотах Европу копіюють як у « планета обезян»
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18.12.2024 17:03 Ответить
Це ж кацапи. Якщо їх надійно огородить і не випускать то вони там самі повбиваються за пару років...
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18.12.2024 16:57 Ответить
👍
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18.12.2024 17:02 Ответить
Головно, не можна їм заважати!
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18.12.2024 18:32 Ответить
І що, до пункту призначення вже не дістануться?
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18.12.2024 16:57 Ответить
Це не "очко". Це п@здець, бл@ть!!
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18.12.2024 17:00 Ответить
Ну любить вона в очко... Чого причепились?
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18.12.2024 17:02 Ответить
Вот ето я понимаю переговоры. Какой красивый мир.
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18.12.2024 17:00 Ответить
Українці тут ні до чого . Це кадиров проти ФСБ воює
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18.12.2024 17:01 Ответить
сподіваємося на приємні подробиці
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18.12.2024 17:01 Ответить
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18.12.2024 17:01 Ответить
І нічого не горить? Не цікаво...
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18.12.2024 17:01 Ответить
І світло є...
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18.12.2024 17:08 Ответить
Світло не горить, світло світиться.
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18.12.2024 18:55 Ответить
Новини просто супер..Люблю коли кацапи смажеться...
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18.12.2024 17:06 Ответить
Експєртная оценка: "Ето просто очко!"
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18.12.2024 17:28 Ответить
... спеціально підкреслюю : коментар на ізикє мордора .
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18.12.2024 17:34 Ответить
Чудово. Гарна новина.
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18.12.2024 17:36 Ответить
А э такий потяг,щоб вмістилися усі кацапи,та й поїхали нахер,зовсім,на той світ....
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18.12.2024 17:40 Ответить
А мурманск це де , там холодно ? Може замерзнуть , хто не здох ? І снігу по більше , і вітру скаженого, щоб рятувальники аж через місяць до них дібралися .
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18.12.2024 18:14 Ответить
Це Заполяр'я. Там і влітку холодно в пальто.
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18.12.2024 18:44 Ответить
зате в мурманську герб зачотний ))
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18.12.2024 19:04 Ответить
станція княжая )) аж подививсь погоду. зараз там всього -26C° ))) очучається як всього -27° )) будуть шевеліться, буде жарко, наб'ються в вокзал - надихають, руцького духу напустять. та не пропадуть )))
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18.12.2024 19:14 Ответить
Нормальна така припарочка до Нового Року. Так тримати!!!
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18.12.2024 18:27 Ответить
це таджицька мстя за заарештованого узбека! )))
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18.12.2024 19:02 Ответить
Пасажирський та вантажний - це тільки початок! Попереду лобове зіткнення пасажирських!!! В кацапстані курбельні рукоятки не в сейфах з набірними замками,вони просто під пломбами в приміщеннях чергових по станції! Та й гальмівні башмаки завжди під рукою людей з холодними головами та гарячими серцями!
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18.12.2024 19:06 Ответить
Очко сжалось!
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18.12.2024 19:19 Ответить
І що нічого не горіло, шкода.
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18.12.2024 20:40 Ответить
Дуже хороша новина... Шкода, що нема відео самого зіткнення...
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18.12.2024 21:43 Ответить
ЭТО ИЗ ЗА КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТИ !!!
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19.12.2024 06:50 Ответить
 
 