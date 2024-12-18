Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВИДЕО

В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи с места аварии. На записи видно, что часть вагонов обоих поездов сошли с рельсов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подорвано железнодорожное полотно в российском Ульяновске, - ГУР. ВИДЕО