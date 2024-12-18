Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области РФ: "Это просто п#зда! Это очко, бл#дь!". ВИДЕО
В Мурманской области РФ столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видеозаписи с места аварии. На записи видно, что часть вагонов обоих поездов сошли с рельсов.
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+38 Olena Teslenko
показать весь комментарий18.12.2024 16:48
+22 Грицько Злий
показать весь комментарий18.12.2024 16:54
+20 Владислав Ткаченко ca740de2
показать весь комментарий18.12.2024 16:49
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А вони з 2004 у ЄС, за 20 років вже можна було якось і адаптуватися.
Хоча, в Кенигсберг якось кацапські потяги ж їздили транзитом.
Роботи має багато...
Гойда!!!