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Азовское море (1601) мазут (17) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (71)

В ближайшие дни мазут из затонувших российских танкеров может достичь Азовского моря, - Министерство защиты окружающей среды

Наслідки аварії у Керчі

Авария российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия, мазут постепенно распространяется в восточном направлении в открытую часть Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По их данным, по состоянию на 23 декабря основное пятно сосредоточено в районе Керченского пролива. Отмечается, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря.

Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль". Потенциально опасное загрязнение может повлиять на морскую фауну и флору, особенно на прибрежные экосистемы.

"С 25 декабря из-за изменения синоптической ситуации прогнозируется постепенное движение нефтепродуктов в северо-западном направлении. Это вероятно создаст потенциальную угрозу достижения мазутом южного побережья Крыма. В дальнейшем мазут может снова распространиться на север от точки, где затонуло судно, в направлении Азовского моря, что подтверждается результатами моделирования на 27-29 декабря", - отметили в Миндовкилле.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

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Топ комментарии
+6
Азовське море,дякуючи зусиллям єлдака-зєльонского вже внутрішнє море оркофедерації. Тому якось пох. Нехай трахаються любітєлі пляжного відпочинку з сибірських їбєнєй
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24.12.2024 13:29
+2
Рузьге це називають "фсьо как ми любім!"
Згадався старий анекдот:
Іде лицар конем - весьу гімні. Кінь теж - весь у гімні. Дорога - вся у гімні, дерева край дороги - усі в гімні...
І так далі.
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24.12.2024 13:31
+2
Курортний сезон 2025 . Анапа .
.
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24.12.2024 13:36
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Міндовкілля так далеко бачить? Аж до Керчі? Потужно.....
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24.12.2024 13:29 Ответить
Це - природне явище... Просто Азовське море мілке. Тому взимку охолоняє швидко. Вода "зжимається". Тому виникає рух води з Чорного до Азовського моря. Весною буде зворотній...
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24.12.2024 13:45 Ответить
те Мін єд Міндовнілля хєрнею займається - як на мене!
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24.12.2024 13:49 Ответить
"Міндовкілля" просто спрогнозувало те, що станеться у майбутньому... " В савременной вайне, прагноз - оружие...". ("Секретний фарватер"...)
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24.12.2024 13:53 Ответить
краще би спрогнозували коли мазут буде під Кримським мостом, щоб його вчасно підпалити...
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24.12.2024 14:04 Ответить
Сміяться у якому місці?
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24.12.2024 14:30 Ответить
Можете розпочинати - я скажу коли буде досить....
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24.12.2024 14:32 Ответить
Та я вже почав...
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24.12.2024 14:40 Ответить
Досі!
Святвечір - грішити не можна!
Відпочивайте!
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24.12.2024 14:43 Ответить
Азовське море,дякуючи зусиллям єлдака-зєльонского вже внутрішнє море оркофедерації. Тому якось пох. Нехай трахаються любітєлі пляжного відпочинку з сибірських їбєнєй
показать весь комментарий
24.12.2024 13:29 Ответить
Рузьге це називають "фсьо как ми любім!"
Згадався старий анекдот:
Іде лицар конем - весьу гімні. Кінь теж - весь у гімні. Дорога - вся у гімні, дерева край дороги - усі в гімні...
І так далі.
показать весь комментарий
24.12.2024 13:31 Ответить
Курортний сезон 2025 . Анапа .
.
показать весь комментарий
24.12.2024 13:36 Ответить
 
 