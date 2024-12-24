В ближайшие дни мазут из затонувших российских танкеров может достичь Азовского моря, - Министерство защиты окружающей среды

Авария российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия, мазут постепенно распространяется в восточном направлении в открытую часть Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По их данным, по состоянию на 23 декабря основное пятно сосредоточено в районе Керченского пролива. Отмечается, что до 27 - 29 декабря мазут может достичь Азовского моря.

Под угрозой оказались природоохранные территории, включая Опукский природный заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль". Потенциально опасное загрязнение может повлиять на морскую фауну и флору, особенно на прибрежные экосистемы.

"С 25 декабря из-за изменения синоптической ситуации прогнозируется постепенное движение нефтепродуктов в северо-западном направлении. Это вероятно создаст потенциальную угрозу достижения мазутом южного побережья Крыма. В дальнейшем мазут может снова распространиться на север от точки, где затонуло судно, в направлении Азовского моря, что подтверждается результатами моделирования на 27-29 декабря", - отметили в Миндовкилле.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

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