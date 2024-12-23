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дельфин (38) мазут (17) нефть (1845) Черное море (1436)

По меньшей мере 10 погибших дельфинов нашли на российском побережье Черного моря. ФОТО

У Чорному морі загинули дельфіни

В результате разлива нефтепродуктов после аварии двух российских танкеров на российском побережье Черного моря нашли, по меньшей мере, 10 погибших дельфинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на российский научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

Экологи утверждают, что с 15 декабря, с момента чрезвычайной ситуации, до 22 декабря зафиксировали 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута.

Например, в Алексине, в 60-70 километрах от Анапы, накануне обнаружили сразу восемь мертвых дельфинов - шесть на берегу и двух в воде. Это уже квалифицируется как массовый выброс, считают специалисты.

В частности на прибрежной территории Краснодарского края такие случаи достаточно редки. В центре называют это "чрезвычайно тревожной ситуацией".

У Чорному морі загинули дельфіни

"Острая интоксикация парами мазута отмечается среди возможных причин смерти дельфинов, обнаруженных в Новороссийске", - прокомментировала директор центра Татьяна Белей.

Сейчас экологи отобрали образцы для дальнейшего исследования причин массовой гибели дельфинов.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

Смотрите: Около 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны. ФОТО

Дельфін
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Де та Грета Тумберг?...
Птахи, яких масово вбиває роZія своєю нафтою.

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23.12.2024 13:00 Ответить
..коли не "капає" кацапське бабло гретам тумберг насрати на ту світову еколоШію.. ця Грета - чергова валютна хвойда ***** та інших продуманих людожерів Світу..
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23.12.2024 13:24 Ответить
Тварюки рашисти будьте проклятi на столiття!
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23.12.2024 13:01 Ответить
Довічно.
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23.12.2024 13:47 Ответить
Для рашистов человеческая жизнь ничего не стоит, а уж дельфины им и подавно до одного места, гниды вонючие!
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23.12.2024 13:06 Ответить
🤬кацапська нація повинна бути зстерта з глобусу, тоді і людям, і тваринам буде краще житися на Землі!
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23.12.2024 13:20 Ответить
Дельфіни висловили свій протест проти маньяка ліліпутіна.
Дельфіни розумніші за кацапських холопів.
Дельфінам вічна пам'ять та величезна людська пошана!
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23.12.2024 13:22 Ответить
 
 