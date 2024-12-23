По меньшей мере 10 погибших дельфинов нашли на российском побережье Черного моря. ФОТО

В результате разлива нефтепродуктов после аварии двух российских танкеров на российском побережье Черного моря нашли, по меньшей мере, 10 погибших дельфинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на российский научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа".

Экологи утверждают, что с 15 декабря, с момента чрезвычайной ситуации, до 22 декабря зафиксировали 10 азовок, причиной гибели которых может быть разлив мазута.

Например, в Алексине, в 60-70 километрах от Анапы, накануне обнаружили сразу восемь мертвых дельфинов - шесть на берегу и двух в воде. Это уже квалифицируется как массовый выброс, считают специалисты.

В частности на прибрежной территории Краснодарского края такие случаи достаточно редки. В центре называют это "чрезвычайно тревожной ситуацией".

"Острая интоксикация парами мазута отмечается среди возможных причин смерти дельфинов, обнаруженных в Новороссийске", - прокомментировала директор центра Татьяна Белей.

Сейчас экологи отобрали образцы для дальнейшего исследования причин массовой гибели дельфинов.

Напомним, 15 декабря вблизи берега в Керченском проливе начали тонуть два российских нефтяных танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии стал сильный шторм. Один из танкеров волны разрубили почти пополам.

21 декабря в Керчи объявили чрезвычайное положение из-за мазута с российских танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

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