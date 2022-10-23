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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Около 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны. ФОТО

С начала полномасштабной войны в Черном море погибло, вероятно, до 50 тысяч дельфинов из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

Основная причина гибели дельфинов – использование российскими кораблями сонаров. В юго-западной части Черного моря маневрируют многие военные корабли, в том числе подводные, которые иногда подходили к берегу на расстояние около 100 метров.

Все эти надводные и подлодки создавали очень мощные звуковые сигналы, которые поражали дельфинов. Все китообразные - и киты, и дельфины пользуются единственным мощным устройством эхолокации. Около 60% энергии они отдают на эхолокацию, на отдачу и восприятие сигнала. Поэтому, когда работает высокочастотное устройство, оно полностью уничтожает внутреннее ухо дельфинов и китообразных. И дельфин теряет возможность ориентироваться в пространстве. Он становится как слепой, он не может ничего найти, он может встретить мины", - отметил Русев.

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2500 трупов млекопитающих были обнаружены на побережье Украины, Болгарии и Румынии. Однако, согласно международным исследованиям, только 5% погибших дельфинов выносит на берег. До войны их обнаруживали в среднем три раза в год, только с марта по июль на территории Нацпарка "Тузловские лиманы" погибших млекопитающих нашли 44.

В Одесской области исследовать гибель дельфинов можно только на участке протяженностью шесть километров на территории национального природоохранного парка "Тузловские лиманы". Также мониторинг иногда помогали проводить военные. В частности, это касалось тех мест, куда был ограничен доступ, или заминированных участков.

Около 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны 01
Около 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны 02

Смотрите также: Дельфины гибнут в Одесской области из-за действий россиян, - эколог Русев. ФОТО

Автор: 

дельфин (40) смерть (9223) Черное море (1480)


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Топ комментарии
+42
Усюди куди приходять кацапські свині-вони приносять смерть...
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23.10.2022 11:27
+26
Де та чортова сцикуха грета тунберг? Чому вона мовчить?!!
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23.10.2022 11:29
+21
кацапов более чем 50 т....но дельфинов жалко а кацапов нет
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23.10.2022 11:39
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Усюди куди приходять кацапські свині-вони приносять смерть...
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23.10.2022 11:27 Ответить
кацапов более чем 50 т....но дельфинов жалко а кацапов нет
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23.10.2022 11:39 Ответить
..Україні взагалі треба оголосоти заборону на полювання років на десять після закінчення війни..
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23.10.2022 11:29 Ответить
На дельфінів к Україні не полюють.
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23.10.2022 12:39 Ответить
Не згоден.Живу в Центрі. Останній рік страшенно розплодилися дикі кабани, бо нема кому відстрілювати. Мовчу про те, що вони плюндрують урожаї, стало страшно в поля їхати без зброї, і відходити далеко від автомобіля. Якщо ви не в курсі,зустріч з дикою кабанихою з поросятами, в полі нічого доброго вам не віщує.
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23.10.2022 12:58 Ответить
узкій мір у всій "красі".
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23.10.2022 11:29 Ответить
Де та чортова сцикуха грета тунберг? Чому вона мовчить?!!
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23.10.2022 11:29 Ответить
Та пішла вона в дупу. Вам сильно хочеться, щоб на додачу до хору підарасів ще Грета вилізла та почала скавчати що Україна має здатися, бо ж гинуть дельфіни?
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23.10.2022 12:40 Ответить
Комерційно-медійний проект-шоу «Грета тунберг» вже завершено, всі бенефіціари і головна акторкавже отримали свої профіти, у вигляді слави, нагород, фінансових допомог і коштовних подарунків, далі життя триває, ресурси з землі добуваються і використовуються, все відбувається як раніше.
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23.10.2022 13:21 Ответить
Місія Грети Тунберг скоротити популяцію двоногого скота і споживаної ним нафти. Операція ідьот по плану.
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23.10.2022 14:37 Ответить
А птахів, звірів
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23.10.2022 11:29 Ответить
Вони ж як діти!!! ... Ну просто... ****** русня ,тільки з крисами симбіотить!
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23.10.2022 11:39 Ответить
до чого тут пацюки?
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23.10.2022 13:14 Ответить
Надо противокарабельные ракеты на 1000км, что бы перетопить все корыта что плавают в нашем море.
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23.10.2022 11:41 Ответить
Утопить этот флот.
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23.10.2022 11:45 Ответить
І ніяких грінпісовців і інших західних захисників природи, це не цікавить. Ніде не бачив петицій і дій від них, щоб врятувати природу в Україні.
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23.10.2022 11:47 Ответить
Зараз Іванушки Амнесті Інтернешнел пояснять,що у всьому винні самі дельфіни, але ні в якомуразі не чокнуті росіяни.
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23.10.2022 11:48 Ответить
та не, то мы виноваты. Сдаваться не хотим. Так бы дельфины остались живы.
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23.10.2022 15:27 Ответить
Кацапня-то Ракова пухлина планети.
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23.10.2022 11:51 Ответить
Покидьки Людства!
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23.10.2022 11:56 Ответить
Кацап, це потвора, яка вбиває планету.
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23.10.2022 12:35 Ответить
Перестаньте блюрить дохлих кацапів. Блюрте дельфінів. Цього достатньо.
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23.10.2022 12:39 Ответить
вот паскуды и тут подосрали
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23.10.2022 12:44 Ответить
Цей «руський мир» несе тільки смерті та розруху((
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23.10.2022 12:51 Ответить
Цифри вражають , бо з такими темпами скоро в Чорному морі , загине все живе 😠
Кацапи несуть смерть та руіни , тому іх потрібно безжалісно знищувати
щоби зберегти світ !
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23.10.2022 13:16 Ответить
Путинге отдать на сьедение дельфинам. Не всего, две руки только. Остальную часть Путинге в Гаагу.
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23.10.2022 13:17 Ответить
Дуже шкода дельфінів і тварин, які страждають нізащо, вони ж на вибори не ходили.
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23.10.2022 14:12 Ответить
 
 