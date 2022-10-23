Около 50 тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за войны. ФОТО

С начала полномасштабной войны в Черном море погибло, вероятно, до 50 тысяч дельфинов из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

Основная причина гибели дельфинов – использование российскими кораблями сонаров. В юго-западной части Черного моря маневрируют многие военные корабли, в том числе подводные, которые иногда подходили к берегу на расстояние около 100 метров.

Все эти надводные и подлодки создавали очень мощные звуковые сигналы, которые поражали дельфинов. Все китообразные - и киты, и дельфины пользуются единственным мощным устройством эхолокации. Около 60% энергии они отдают на эхолокацию, на отдачу и восприятие сигнала. Поэтому, когда работает высокочастотное устройство, оно полностью уничтожает внутреннее ухо дельфинов и китообразных. И дельфин теряет возможность ориентироваться в пространстве. Он становится как слепой, он не может ничего найти, он может встретить мины", - отметил Русев.

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2500 трупов млекопитающих были обнаружены на побережье Украины, Болгарии и Румынии. Однако, согласно международным исследованиям, только 5% погибших дельфинов выносит на берег. До войны их обнаруживали в среднем три раза в год, только с марта по июль на территории Нацпарка "Тузловские лиманы" погибших млекопитающих нашли 44.

В Одесской области исследовать гибель дельфинов можно только на участке протяженностью шесть километров на территории национального природоохранного парка "Тузловские лиманы". Также мониторинг иногда помогали проводить военные. В частности, это касалось тех мест, куда был ограничен доступ, или заминированных участков.





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