Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну. ФОТО

З початку повномасштабної війни у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів через дії російських окупантів.

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв, інформує Цензор.НЕТ.

Основна причина гибелі дельфінів - використання російськими кораблями сонарів. У південно-західній частині Чорного моря маневрує багато військових кораблів, зокрема й підводних, які іноді підходили до берега на відстань близько 100 метрів.

"Всі ці надводні та підводні човни створювали дуже потужні звукові сигнали, які вражали дельфінів. Всі китоподібні, й кити й дельфіни, користуються єдиним потужним пристроєм ехолокації. Майже 60% енергії вони віддають на ехолокацію, на віддачу та сприйняття сигналу. Тому, коли працює високочастотний пристрій, він повністю знищує внутрішнє вухо дельфінів та китоподібних. І дельфін втрачає можливість орієнтуватися в просторі. Він стає наче сліпий, він не може нічого знайти, він може натрапити на міни", - зазначив Русєв.

2500 трупів ссавців було знайдено на узбережжі України, Болгарії та Румунії. Проте згідно з міжнародними дослідженнями, тільки 5% загиблих дельфінів виносять на берег. До війни їх виявляли в середньому тричі на рік, цьогоріч лише з березня по липень на території Нацпарку "Тузлівські лимани" загиблих ссавців знайшли 44.

В Одеській області досліджувати загибель дельфінів можна лише на ділянці протяжністю в шість кілометрів на території національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани". Також моніторинг іноді допомагали проводити військові. Зокрема, це стосувалося тих місць куди був обмежений доступ, або замінованих ділянок.





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