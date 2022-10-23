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Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну. ФОТО

З початку повномасштабної війни у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тисяч дельфінів через дії російських окупантів.

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв, інформує Цензор.НЕТ.

Основна причина гибелі дельфінів - використання російськими кораблями сонарів. У південно-західній частині Чорного моря маневрує багато військових кораблів, зокрема й підводних, які іноді підходили до берега на відстань близько 100 метрів.

"Всі ці надводні та підводні човни створювали дуже потужні звукові сигнали, які вражали дельфінів. Всі китоподібні, й кити й дельфіни, користуються єдиним потужним пристроєм ехолокації. Майже 60% енергії вони віддають на ехолокацію, на віддачу та сприйняття сигналу. Тому, коли працює високочастотний пристрій, він повністю знищує внутрішнє вухо дельфінів та китоподібних. І дельфін втрачає можливість орієнтуватися в просторі. Він стає наче сліпий, він не може нічого знайти, він може натрапити на міни", - зазначив Русєв.

2500 трупів ссавців було знайдено на узбережжі України, Болгарії та Румунії. Проте згідно з міжнародними дослідженнями, тільки 5% загиблих дельфінів виносять на берег. До війни їх виявляли в середньому тричі на рік, цьогоріч лише з березня по липень на території Нацпарку "Тузлівські лимани" загиблих ссавців знайшли 44.

В Одеській області досліджувати загибель дельфінів можна лише на ділянці протяжністю в шість кілометрів на території національного природоохоронного парку "Тузлівські лимани". Також моніторинг іноді допомагали проводити військові. Зокрема, це стосувалося тих місць куди був обмежений доступ, або замінованих ділянок.

Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну 01
Близько 50 тисяч дельфінів загинуло у Чорному морі через війну 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид. ФОТОрепортаж

Автор: 

дельфін (28) смерть (6757) Чорне море (1670)


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Топ коментарі
+42
Усюди куди приходять кацапські свині-вони приносять смерть...
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23.10.2022 11:27
+26
Де та чортова сцикуха грета тунберг? Чому вона мовчить?!!
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23.10.2022 11:29
+21
кацапов более чем 50 т....но дельфинов жалко а кацапов нет
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23.10.2022 11:39
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Усюди куди приходять кацапські свині-вони приносять смерть...
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23.10.2022 11:27 Відповісти
кацапов более чем 50 т....но дельфинов жалко а кацапов нет
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23.10.2022 11:39 Відповісти
..Україні взагалі треба оголосоти заборону на полювання років на десять після закінчення війни..
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23.10.2022 11:29 Відповісти
На дельфінів к Україні не полюють.
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23.10.2022 12:39 Відповісти
Не згоден.Живу в Центрі. Останній рік страшенно розплодилися дикі кабани, бо нема кому відстрілювати. Мовчу про те, що вони плюндрують урожаї, стало страшно в поля їхати без зброї, і відходити далеко від автомобіля. Якщо ви не в курсі,зустріч з дикою кабанихою з поросятами, в полі нічого доброго вам не віщує.
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23.10.2022 12:58 Відповісти
узкій мір у всій "красі".
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23.10.2022 11:29 Відповісти
Де та чортова сцикуха грета тунберг? Чому вона мовчить?!!
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23.10.2022 11:29 Відповісти
Та пішла вона в дупу. Вам сильно хочеться, щоб на додачу до хору підарасів ще Грета вилізла та почала скавчати що Україна має здатися, бо ж гинуть дельфіни?
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23.10.2022 12:40 Відповісти
Комерційно-медійний проект-шоу «Грета тунберг» вже завершено, всі бенефіціари і головна акторкавже отримали свої профіти, у вигляді слави, нагород, фінансових допомог і коштовних подарунків, далі життя триває, ресурси з землі добуваються і використовуються, все відбувається як раніше.
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23.10.2022 13:21 Відповісти
Місія Грети Тунберг скоротити популяцію двоногого скота і споживаної ним нафти. Операція ідьот по плану.
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23.10.2022 14:37 Відповісти
А птахів, звірів
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23.10.2022 11:29 Відповісти
Вони ж як діти!!! ... Ну просто... ****** русня ,тільки з крисами симбіотить!
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23.10.2022 11:39 Відповісти
до чого тут пацюки?
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23.10.2022 13:14 Відповісти
Надо противокарабельные ракеты на 1000км, что бы перетопить все корыта что плавают в нашем море.
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23.10.2022 11:41 Відповісти
Утопить этот флот.
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23.10.2022 11:45 Відповісти
І ніяких грінпісовців і інших західних захисників природи, це не цікавить. Ніде не бачив петицій і дій від них, щоб врятувати природу в Україні.
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23.10.2022 11:47 Відповісти
Зараз Іванушки Амнесті Інтернешнел пояснять,що у всьому винні самі дельфіни, але ні в якомуразі не чокнуті росіяни.
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23.10.2022 11:48 Відповісти
та не, то мы виноваты. Сдаваться не хотим. Так бы дельфины остались живы.
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23.10.2022 15:27 Відповісти
Кацапня-то Ракова пухлина планети.
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23.10.2022 11:51 Відповісти
Покидьки Людства!
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23.10.2022 11:56 Відповісти
Кацап, це потвора, яка вбиває планету.
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23.10.2022 12:35 Відповісти
Перестаньте блюрить дохлих кацапів. Блюрте дельфінів. Цього достатньо.
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23.10.2022 12:39 Відповісти
вот паскуды и тут подосрали
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23.10.2022 12:44 Відповісти
Цей «руський мир» несе тільки смерті та розруху((
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23.10.2022 12:51 Відповісти
Цифри вражають , бо з такими темпами скоро в Чорному морі , загине все живе 😠
Кацапи несуть смерть та руіни , тому іх потрібно безжалісно знищувати
щоби зберегти світ !
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23.10.2022 13:16 Відповісти
Путинге отдать на сьедение дельфинам. Не всего, две руки только. Остальную часть Путинге в Гаагу.
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23.10.2022 13:17 Відповісти
Дуже шкода дельфінів і тварин, які страждають нізащо, вони ж на вибори не ходили.
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23.10.2022 14:12 Відповісти
 
 