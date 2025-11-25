Нафтотермінал та системи ППО уражено дронами СБУ у Новоросійську, - джерела. ВIДЕО
У Новоросійську СБУ спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Так, далекобійними БпЛА було уражено інфраструктуру нафтотерміналу, а саме нафтоналивні стендери та маніфольди.
Під ударом також системи ППО С-300/С-400.
Наслідки
Попередньо, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.
СБУ провела операцію разом із ГУР МО, ССО, Силами безпілотних систем, ДПСУ та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ.
Зазначається, що російська ППО під час атаки била по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На одному з відео видно влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.
Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в РФ та головною базою ЧФ РФ.
Що передувало?
У ніч на 25 листопада підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, підтвердив Генштаб.
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прекрасне відео з зе + Алібаба
З якого дивитись ?