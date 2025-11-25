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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
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Нафтотермінал та системи ППО уражено дронами СБУ у Новоросійську, - джерела. ВIДЕО

У Новоросійську СБУ спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Подробиці

Так, далекобійними БпЛА було уражено інфраструктуру нафтотерміналу, а саме нафтоналивні стендери та маніфольди.

Під ударом також системи ППО С-300/С-400.

Читайте: 16 тис. росіян на Курщині залишилися без світла після ударів по енергетиці, - губернатор. ФОТОрепортаж

Наслідки

Попередньо, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

СБУ провела операцію разом із ГУР МО, ССО, Силами безпілотних систем, ДПСУ та береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС ЗСУ.

Зазначається, що російська ППО під час атаки била по цивільній інфраструктурі Новоросійська. На одному з відео видно влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки.

Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в РФ та головною базою ЧФ РФ.

Читайте: Сили оборони мають чимало потенційних цілей для ураження ворога у Новоросійську, - ВМС

Що передувало?

У ніч на 25 листопада підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, підтвердив Генштаб.

Також дивіться: Літак загорівся на аеродромі в російському Таганрозі після атаки БпЛА, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (13938) Удари по РФ (1008) Новоросійськ (38)
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Додавлювати цапоімперію зашморгом економічно-енергичної безвиході, поки світова гнилотна політична тусовка просинаються , як ведмеді після зимової сплчки
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25.11.2025 16:37 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ - невпинним й незламним героям України!
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25.11.2025 16:39 Відповісти
А мають бути уражені носії калібрів
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25.11.2025 16:39 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90

прекрасне відео з зе + Алібаба
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25.11.2025 16:46 Відповісти
координати?
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25.11.2025 16:48 Відповісти
Треба з супутника дивитись де саме зараз стоять кораблі та підводні човни.
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25.11.2025 17:19 Відповісти
Найбільше супутників мають газові гіганти: Сатурн (145) та Юпітер (95). Інші планети мають меншу кількість супутників: Уран (28), Нептун (16), Марс (2) та Земля (1, Місяць).
З якого дивитись ?
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25.11.2025 20:48 Відповісти
 
 