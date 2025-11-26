Російський ВДК типу "Тапір" забрали на ремонт після атаки дронів СБУ на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапір" потрапив під обстріл українських дронів під час атаки вночі 25 листопада на військово-морську базу в Новоросійську.

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки після атаки у соцмережі X опублікував OSINT-дослідник Том Байк.

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Наслідки атаки на порт у Новоросійську

"Десантний корабель проєкту 1171 типу "Тапір" постраждав під час останньої атаки України на Новоросійськ учора в точці 44.7145,37.8299. Він був помічений у внутрішній частині військово-морської бази, де його буксирували два буксири з доку в інше "захищене" місце всередині хвилерізів для ремонту", - зазначив він.

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Удар по Новоросійську 25 листопада

Раніше джерела Цензор.НЕТ в СБУ повідомили, що в ніч проти 25 листопада у Новоросійську Служба безпеки спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.

За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

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