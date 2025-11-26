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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Російський ВДК типу "Тапір" забрали на ремонт після атаки дронів СБУ на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Великий десантний корабель проєкту 1171 "Тапір" потрапив під обстріл українських дронів під час атаки вночі 25 листопада на військово-морську базу в Новоросійську. 

Як інформує Цензор.НЕТ, супутникові знімки після атаки у соцмережі X опублікував OSINT-дослідник Том Байк.

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Наслідки атаки на порт у Новоросійську

"Десантний корабель проєкту 1171 типу "Тапір" постраждав під час останньої атаки України на Новоросійськ учора в точці 44.7145,37.8299. Він був помічений у внутрішній частині військово-морської бази, де його буксирували два буксири з доку в інше "захищене" місце всередині хвилерізів для ремонту", - зазначив він.

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Російський ВДК типу "Тапір"
Російський ВДК типу "Тапір"

Удар по Новоросійську 25 листопада

  • Раніше джерела Цензор.НЕТ в СБУ повідомили, що в ніч проти 25 листопада у Новоросійську Служба безпеки спільно із Силами оборони уразили нафтовий термінал та базу ВМС Росії.
  • За попередніми даними, пошкоджено великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

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корабель (1662) росія (70353) Чорноморський флот рф (631) Удари по РФ (1011) Новоросійськ (39)
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Топ коментарі
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26.11.2025 21:20 Відповісти
+2
Як навіть знищення кацапських десантних кораблів впливає на ситуацію на фронті? Вже не кажучи що це старезна калоша. Щось не так з пріоритетами.
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26.11.2025 21:47 Відповісти
+2
Да-а-а ... Кто видел тапира в живую ...? Свинья свиньёй! Назвать корабЕль свиньёй - верх бестолковости.
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26.11.2025 23:25 Відповісти
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26.11.2025 21:20 Відповісти
«Тапір» теж чекав на утилізацію як і А-60 з лазером, а грошей на утилізацію не було, тому українські дрони навіть спростили задачу.
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26.11.2025 21:24 Відповісти
140 млн кацапів теж чекають на утилізацію, як і А-60 з лазером, а грошей на утилізацію в хутіна немає, тому ЗСУ йому спрощують задачу

.
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27.11.2025 03:59 Відповісти
прикиньте час побудови мінімуи 1974р. тобто 51 рік...
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26.11.2025 21:26 Відповісти
ту95 взагалі у 50-х почали виробляти ... коли вони запускають х101 по Україні якось пох що за віком їм пора подохнути бо найновіший у 1992 виготовли.
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26.11.2025 22:07 Відповісти
P.S. Поміж кацапських калош десь бовтається якщо ЗСУ не потопили ремонтне судно-катамаран виготовлене при царю батюшці .
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26.11.2025 22:09 Відповісти
+++
спасательное судно «Коммуна» (до 1922 года - «Волхов»
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26.11.2025 23:07 Відповісти
Весла прикрутять і буде як новий!
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26.11.2025 21:26 Відповісти
Як навіть знищення кацапських десантних кораблів впливає на ситуацію на фронті? Вже не кажучи що це старезна калоша. Щось не так з пріоритетами.
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26.11.2025 21:47 Відповісти
Да-а-а ... Кто видел тапира в живую ...? Свинья свиньёй! Назвать корабЕль свиньёй - верх бестолковости.
показати весь коментар
26.11.2025 23:25 Відповісти
 
 