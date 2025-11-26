Білорусь різко збільшила постачання бензину на російський ринок, ‒ росЗМІ

Білорусь різко наростила постачання бензину на російський ринок. У жовтні обсяги біржових продажів білоруського бензину зросли у 47 разів у річному вимірі й досягли 36 480 тонн.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на представниа Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

У листопаді тенденція збереглася: за перші 19 днів місяця через біржу реалізували 21 720 тонн білоруського бензину, що у 7 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас такого ж стрибка у продажах білоруського дизпального поки немає: у жовтні обсяги торгів дизелем з Білорусі впали на 27% рік до року ‒ до 27 360 тонн, а з 1 по 19 листопада зросли лише на 21% ‒ до 23 820 тонн.

За останній місяць ціни на нафтопродукти на Петербурзькій біржі пішли вниз. У період з 24 жовтня по 25 листопада бензин Аі-92 подешевшав на 19% ‒ до 60 049 рублів за тонну, Аі-95 втратив 9% ‒ до 79 645 рублів, а дизельне паливо стало дешевшим на 11% ‒ до 57 606 рублів за тонну.

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Перед цим котирування піднімалися до історичних максимумів через удари українських безпілотників по НПЗ та високий попит. У серпні-жовтні після серії дронових атак переробка нафти в Росії знизилась на 6% порівняно з липнем і на стільки ж у річному вимірі.

Щоб наситити внутрішній ринок, уряд РФ до кінця 2025 року заборонив експорт бензину й дизпалива. Паралельно влада дозволила імпорт бензину з Білорусі, Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру.

У Білорусі бензин виробляють Мозирський та Новополоцький НПЗ. До запровадження санкцій ЄС у 2020 році країна випускала близько 3,2 млн тонн бензину на рік: приблизно 1,3 млн тонн ішло на внутрішній ринок, а 1,8 млн тонн ‒ на експорт. Виходячи з цього, Білорусь теоретично здатна щомісяця постачати до Росії орієнтовно 150 тис. тонн бензину.

Нинішні обсяги білоруського пального не виглядають великими на тлі загального споживання бензину в Росії, однак вони мають значення для стабілізації ринку в умовах просідання частини виробництва.

Як повідомлялося, Сили оборони України в ніч на 20 листопада повторно вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу в Росії. Рязанський НПЗ із проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік належить до найбільших підприємств галузі в рф. Завод виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші нафтопродукти.