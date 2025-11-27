Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО
У ніч на 27 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.
Про це пише Astra, передає Цензор.НЕТ.
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З відео, оприлюднених у мережі, було встановлено, що спалахи після атаки БпЛА виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.
Місцева влада атаку не коментувала.
"Новокуйбишевський нафтопереробний завод" входить до групи "Роснєфті".
Перед цим завод вже атакували 19 жовтня та 16 листопада.
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