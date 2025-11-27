Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 27 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

Про це пише Astra, передає Цензор.НЕТ.

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З відео, оприлюднених у мережі, було встановлено, що спалахи після атаки БпЛА виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.

Місцева влада атаку не коментувала.

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"Новокуйбишевський нафтопереробний завод" входить до групи "Роснєфті".

Перед цим завод вже атакували 19 жовтня та 16 листопада.

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