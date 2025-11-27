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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 27 листопада безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ.

Про це пише Astra, передає Цензор.НЕТ.

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Увага! Нецензурна лексика!

З відео, оприлюднених у мережі, було встановлено, що спалахи після атаки БпЛА виникли безпосередньо над місцевим НПЗ.

Місцева влада атаку не коментувала.

Також читайте: Білорусь різко збільшила постачання бензину на російський ринок, ‒ росЗМІ

"Новокуйбишевський нафтопереробний завод" входить до групи "Роснєфті".

Перед цим завод вже атакували 19 жовтня та 16 листопада.

Читайте: Російський ВДК типу "Тапір" забрали на ремонт після атаки дронів СБУ на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

НПЗ (1006) росія (70371) Удари по РФ (1011) Новокуйбишевськ (1)
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Топ коментарі
+5
фламінго знову не долетіли
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27.11.2025 08:21 Відповісти
+4
Хай горить - шо згорить те не зогниє
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27.11.2025 08:21 Відповісти
+2
Це називається "Не расслабляться, суки!".
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27.11.2025 10:31 Відповісти
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Хай горить - шо згорить те не зогниє
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27.11.2025 08:21 Відповісти
Так ничего там не горит, на видео видна лишь работа ППО
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27.11.2025 13:02 Відповісти
фламінго знову не долетіли
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27.11.2025 08:21 Відповісти
Фламінго на зиму відлетіли у теплі краї.
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27.11.2025 11:35 Відповісти
Якщо "прикольно", то ще не так сильно...
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27.11.2025 08:32 Відповісти
Спалить ВСЁ на болотах к чертям собачим ,во славу великой, непобедимой УКРАИНЫ!!!
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27.11.2025 08:33 Відповісти
У заголовку "знов" - це ідеологічна диверсія. Підкреслюють, що всі чисельні повторювані зусилля - це "атакуй, не атакуй, все одно одержиш уй".
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27.11.2025 08:37 Відповісти
Це називається "Не расслабляться, суки!".
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27.11.2025 10:31 Відповісти
великий, могучий русский язык
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27.11.2025 13:22 Відповісти
Прикольно!
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27.11.2025 13:50 Відповісти
за листопад це п'ятнадцяте ураження НПЗ. Ще трохи. і буде місячна норма, бо у минулому місяці не добрали - тільки тринадцять було.
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27.11.2025 14:10 Відповісти
 
 