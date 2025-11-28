В России заявили об атаке 136 БПЛА: взрывы прогремели в Саратовской области. ВИДЕО

В Минобороны России заявили, что за ночь 28 ноября их ПВО якобы обезвредила 136 "украинских беспилотников". Серия взрывов прогремела в Саратовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство и телеграмм-каналы.

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По данным российской стороны, беспилотные летательные аппараты атаковали семь регионов РФ, а также Московский регион, акватории Черного и Азовского морей и оккупированный Крым.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью – 46 летательных аппаратов.

По информации Минобороны РФ:

Над Саратовской областью сбито 30 дронов.

Над оккупированным Крымом – 29 дронов.

Над акваторией Черного моря – 12 дронов.

Также в списке якобы атакованных регионов России – Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Калужская области.

Серия взрывов в Саратовской области

В ночь на 28 ноября в Саратовской области России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о громких звуках и дыме, а телеграм-каналы заявляли о возможных прилетах в районе нефтеперерабатывающего завода и аэродрома, с которого РФ запускает стратегические бомбардировщики.

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил угрозу атаки беспилотников, заявив: "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА... Все экстренные службы приведены в полную готовность".

В сети появились видео с зафиксированными вспышками и дымом в сторону промышленной зоны.

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В ряде аэропортов введен план "Ковер"

Ночью "Росавиация" сообщала о закрытии некоторых аэропортов "из-за угрозы БПЛА". В частности, известно, что план "Ковер" введен в аэропортах Самары, Пензы, Волгограда, Саратова, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика

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