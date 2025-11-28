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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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В России заявили об атаке 136 БПЛА: взрывы прогремели в Саратовской области. ВИДЕО

В Минобороны России заявили, что за ночь 28 ноября их ПВО якобы обезвредила 136 "украинских беспилотников". Серия взрывов прогремела в Саратовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство и телеграмм-каналы.

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По данным российской стороны, беспилотные летательные аппараты атаковали семь регионов РФ, а также Московский регион, акватории Черного и Азовского морей и оккупированный Крым.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью – 46 летательных аппаратов.

По информации Минобороны РФ:

  • Над Саратовской областью сбито 30 дронов.

  • Над оккупированным Крымом – 29 дронов.

  • Над акваторией Черного моря – 12 дронов.

Также в списке якобы атакованных регионов России – Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская и Калужская области.

Серия взрывов в Саратовской области

В ночь на 28 ноября в Саратовской области России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщали о громких звуках и дыме, а телеграм-каналы заявляли о возможных прилетах в районе нефтеперерабатывающего завода и аэродрома, с которого РФ запускает стратегические бомбардировщики.

Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил угрозу атаки беспилотников, заявив: "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА... Все экстренные службы приведены в полную готовность".

В сети появились видео с зафиксированными вспышками и дымом в сторону промышленной зоны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ. ВИДЕО

В ряде аэропортов введен план "Ковер"

Ночью "Росавиация" сообщала о закрытии некоторых аэропортов "из-за угрозы БПЛА". В частности, известно, что план "Ковер" введен в аэропортах Самары, Пензы, Волгограда, Саратова, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский ВДК типа "Тапир" забрали на ремонт после атаки дронов СБУ на Новороссийск. СУПУТНИКОВОЕ ФОТО

Автор: 

беспилотник (5302) Удары по РФ (1007)
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Топ комментарии
+10
Краще б на раїсі стало менше світла, води, газу, їдла.

Поки почали з інету - замінять на чебурнет.
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28.11.2025 07:42 Ответить
+7
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** за їх злочини в Україні, з 2014 року!! Смерть московським окупантам разом з ******* і тютіною!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
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28.11.2025 07:46 Ответить
+6
💡 Світла стане більше: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак на енергетику, - МАГАТЕ
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28.11.2025 07:33 Ответить
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💡 Світла стане більше: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак на енергетику, - МАГАТЕ
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28.11.2025 07:33 Ответить
Краще б на раїсі стало менше світла, води, газу, їдла.

Поки почали з інету - замінять на чебурнет.
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28.11.2025 07:42 Ответить
- Ну, фсе, гейрапейцы с американцами! Кончилась наша зависимость ат Интернета... Теперь у нас будет свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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28.11.2025 08:40 Ответить
🥳🤣👏
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28.11.2025 08:48 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** за їх злочини в Україні, з 2014 року!! Смерть московським окупантам разом з ******* і тютіною!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
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28.11.2025 07:46 Ответить
а іх то за чьто
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28.11.2025 08:09 Ответить
"На відстані 1,3 км, від аеродрому" - це, можливо, удар по складу ПММ чи ***********... Такі об"єкти виносяться ЗА ЙОГО МЕЖІ - заради безпеки...
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28.11.2025 08:36 Ответить
Кацапи завжди знімають купу відоскіов прильотів, а на цензорі як завжди щось чорне незрозуміло що.
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28.11.2025 09:02 Ответить
движ
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28.11.2025 09:59 Ответить
После атаки дронов область стала еще больше засратовской!
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28.11.2025 11:28 Ответить
 
 