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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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У Росії заявили про атаку 136 БпЛА: вибухи пролунали у Саратовській області та Таганрозі. ВIДЕО

У Міноборони Росії заявили, що за ніч 28 листопада їхня ППО нібито знешкодила 136 "українських безпілотників". Серія вибухів пролунала у Саратовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство та телеграм-канали.

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За даними російської сторони, безпілотні літальні апарати атакували сім регіонів РФ, а також Московський регіон, акваторії Чорного та Азовського морів і окупований Крим.

У російському оборонному відомстві стверджують, що найбільше безпілотників було збито над Ростовською областю – 46 літальних апаратів.

За інформацією Міноборони РФ:

  • Над Саратовською областю збито 30 дронів.

  • Над окупованим Кримом – 29 дронів.

  • Над акваторією Чорного моря – 12 дронів.

Також у списку нібито атакованих регіонів Росії – Брянська, Волгоградська, Воронезька, Курська та Калузька області.

Серія вибухів у Саратовській області

У ніч на 28 листопада у Саратовській області Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та дим, а телеграм-канали заявляли про можливі прильоти в районі нафтопереробного заводу та аеродрому, з якого РФ запускає стратегічні бомбардувальники.

Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки безпілотників, заявивши: "Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА... Усі екстрені служби приведені в повну готовність".

У мережі з'явилися відео із зафіксованими спалахами та димом у бік промислової зони.

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Вибухи у Таганрозі Ростовської області

За даними російських пабліків, у ніч на 28 листопада у Таганрозі Ростовської області пролунала серія вибухів поблизу місця, де раніше були уражені два російські військові літаки.

Інформацію оприлюднив російський Telegram-канал Astra. Жителі Таганрога повідомляють про нові вибухи в місті.

Судячи з кадрів очевидців, один із вибухів стався на відстані приблизно 1,3 км від військового аеродрому, де раніше були знешкоджені два літаки. Геолокація відео, оприлюдненого Astra, підтверджує, що зйомка велась з Поляковського шосе.

У низці аеропортів запроваджено план "Ковер"

Вночі "Росавіація" повідомляла про закриття деяких аеропортів "через загрозу БпЛА". Зокрема відомо, що план "Ковер" запроваджено в аеропортах  Самари, Пензи, Волгограда, Саратова, Ульяновська, Краснодара, Сочі та Геленджика

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський ВДК типу "Тапір" забрали на ремонт після атаки дронів СБУ на Новоросійськ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

 

Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) Саратов (40) Удари по РФ (1013)
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Топ коментарі
+10
Краще б на раїсі стало менше світла, води, газу, їдла.

Поки почали з інету - замінять на чебурнет.
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28.11.2025 07:42 Відповісти
+7
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** за їх злочини в Україні, з 2014 року!! Смерть московським окупантам разом з ******* і тютіною!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
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28.11.2025 07:46 Відповісти
+6
💡 Світла стане більше: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак на енергетику, - МАГАТЕ
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28.11.2025 07:33 Відповісти
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💡 Світла стане більше: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак на енергетику, - МАГАТЕ
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28.11.2025 07:33 Відповісти
Краще б на раїсі стало менше світла, води, газу, їдла.

Поки почали з інету - замінять на чебурнет.
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28.11.2025 07:42 Відповісти
- Ну, фсе, гейрапейцы с американцами! Кончилась наша зависимость ат Интернета... Теперь у нас будет свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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28.11.2025 08:40 Відповісти
🥳🤣👏
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28.11.2025 08:48 Відповісти
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** за їх злочини в Україні, з 2014 року!! Смерть московським окупантам разом з ******* і тютіною!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!!
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28.11.2025 07:46 Відповісти
а іх то за чьто
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28.11.2025 08:09 Відповісти
"На відстані 1,3 км, від аеродрому" - це, можливо, удар по складу ПММ чи ***********... Такі об"єкти виносяться ЗА ЙОГО МЕЖІ - заради безпеки...
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28.11.2025 08:36 Відповісти
Кацапи завжди знімають купу відоскіов прильотів, а на цензорі як завжди щось чорне незрозуміло що.
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28.11.2025 09:02 Відповісти
движ
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28.11.2025 09:59 Відповісти
После атаки дронов область стала еще больше засратовской!
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28.11.2025 11:28 Відповісти
 
 