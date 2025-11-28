У Росії заявили про атаку 136 БпЛА: вибухи пролунали у Саратовській області та Таганрозі. ВIДЕО
У Міноборони Росії заявили, що за ніч 28 листопада їхня ППО нібито знешкодила 136 "українських безпілотників". Серія вибухів пролунала у Саратовській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство та телеграм-канали.
За даними російської сторони, безпілотні літальні апарати атакували сім регіонів РФ, а також Московський регіон, акваторії Чорного та Азовського морів і окупований Крим.
У російському оборонному відомстві стверджують, що найбільше безпілотників було збито над Ростовською областю – 46 літальних апаратів.
За інформацією Міноборони РФ:
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Над Саратовською областю збито 30 дронів.
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Над окупованим Кримом – 29 дронів.
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Над акваторією Чорного моря – 12 дронів.
Також у списку нібито атакованих регіонів Росії – Брянська, Волгоградська, Воронезька, Курська та Калузька області.
Серія вибухів у Саратовській області
У ніч на 28 листопада у Саратовській області Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та дим, а телеграм-канали заявляли про можливі прильоти в районі нафтопереробного заводу та аеродрому, з якого РФ запускає стратегічні бомбардувальники.
Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив загрозу атаки безпілотників, заявивши: "Від Міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА... Усі екстрені служби приведені в повну готовність".
У мережі з'явилися відео із зафіксованими спалахами та димом у бік промислової зони.
Вибухи у Таганрозі Ростовської області
За даними російських пабліків, у ніч на 28 листопада у Таганрозі Ростовської області пролунала серія вибухів поблизу місця, де раніше були уражені два російські військові літаки.
Інформацію оприлюднив російський Telegram-канал Astra. Жителі Таганрога повідомляють про нові вибухи в місті.
Судячи з кадрів очевидців, один із вибухів стався на відстані приблизно 1,3 км від військового аеродрому, де раніше були знешкоджені два літаки. Геолокація відео, оприлюдненого Astra, підтверджує, що зйомка велась з Поляковського шосе.
У низці аеропортів запроваджено план "Ковер"
Вночі "Росавіація" повідомляла про закриття деяких аеропортів "через загрозу БпЛА". Зокрема відомо, що план "Ковер" запроваджено в аеропортах Самари, Пензи, Волгограда, Саратова, Ульяновська, Краснодара, Сочі та Геленджика
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