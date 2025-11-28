Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки", - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Саратовський НПЗ
У ніч на 28 листопада атаковано НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Його залучено до забезпечення потреб російської окупаційної армії.
Після серії вибухів у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюють.
Аеродром "Саки"
Атаковано місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, окупований Крим).
"За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".
Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Удари по ТОТ Донеччини та Луганщини
Уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів. Наслідки уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
Ще є три дні, щоб підтягнутись до плановой місячної кількості, бо кількість поступово призводить до якісного результату.