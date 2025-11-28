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Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
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Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки", - Генштаб ЗСУ

Саратовський НПЗ та аеродром Саки атакували ЗСУ

Сили оборони України уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Саратовський НПЗ

У ніч на 28 листопада атаковано НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Його залучено до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Після серії вибухів у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюють.

Також дивіться: Нафтотермінал та системи ППО уражено дронами СБУ у Новоросійську, - джерела. ВIДЕО

Аеродром "Саки"

Атаковано місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, окупований Крим).

"За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".

Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ. ВIДЕО

Удари по ТОТ Донеччини та Луганщини

Уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів. Наслідки уточнюються.

Дивіться: У Росії заявили про атаку 136 БпЛА: вибухи пролунали у Саратовській області та Таганрозі. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (8470) НПЗ (1007) Саратов (40) Удари по РФ (1013)
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Гарна новина та робота-респект...
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28.11.2025 11:45 Відповісти
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ************ окупантів!!
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28.11.2025 11:56 Відповісти
Гарна новина
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28.11.2025 12:22 Відповісти
Якби туда запустили десяток ракет,а так це укус комара
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28.11.2025 12:51 Відповісти
Ну, КДП - це "таке собі" "ураження"... Ще в часи моєї молодості, в СРСР , у авіаполках були пересувні КДП, які були призначені для заміни стаціонарних... Розверталися на базі високопрохідного вантажного автомобіля. У нас в полку регулярно проводилися тренування, під час планових польотів...
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28.11.2025 14:55 Відповісти
за листопад це вже шістнадцяте ураження НПЗ.
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
Ще є три дні, щоб підтягнутись до плановой місячної кількості, бо кількість поступово призводить до якісного результату.
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28.11.2025 16:06 Відповісти
 
 