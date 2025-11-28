Уражено Саратовський НПЗ та місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки", - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили НПЗ у Саратовській області РФ, місце зберігання БпЛА на аеродромі "Саки" та інші об'єкти окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Саратовський НПЗ

У ніч на 28 листопада атаковано НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Його залучено до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Після серії вибухів у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюють.

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Аеродром "Саки"

Атаковано місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, окупований Крим).

"За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".

Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Удари по ТОТ Донеччини та Луганщини

Уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів. Наслідки уточнюються.

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