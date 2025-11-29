Уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод у Таганрозі та інші об’єкти окупантів, - Генштаб

У ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Таганрогу

Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області РФ уражалися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.

Удар по Краснодарському краю

Також, як зазначається, Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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"Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ", - йдеться у повідомленні.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", - додали у Генштабі.

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