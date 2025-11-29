Уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод у Таганрозі та інші об’єкти окупантів, - Генштаб
У ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох важливих об’єктах російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по Таганрогу
Так, зокрема, у м. Таганрог Ростовської області РФ уражалися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95. Результати уточнюються.
Удар по Краснодарському краю
Також, як зазначається, Сили оборони України вчергове завдали ураження по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Окрім того, підтверджено знищення вертикального резервуару РВ-5000 в результаті влучань 25 листопада 2025 року по інфраструктурі морського нафтового терміналу порту "Туапсе" в Краснодарському краї РФ", - йдеться у повідомленні.
"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України", - додали у Генштабі.
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