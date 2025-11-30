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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на воскресенье, 30 ноября, украинские дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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В частности, местные жители в течение ночи слышали громкие взрывы.

Атакован НПЗ

Как сообщает оперативный штаб российского региона, в Славянске-на-Кубани беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод, также повреждены частный дом и многоэтажка.

Смотрите: Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Как утверждают в оперштабе Краснодарского края, в результате удара БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена газовая труба. Возгорания, по-видимому, удалось избежать.

нпз Кубань

Что известно о предприятии?

Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат с годовой мощностью более 5,2 млн тонн.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что были поражены Афипский НПЗ, авиаремонтный завод в Таганроге и другие объекты оккупантов.

Смотрите также: В России заявили об атаке 136 БПЛА: взрывы прогремели в Саратовской области и Таганроге. ВИДЕО

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НПЗ (523) Удары по РФ (1017) Краснодарский край РФ (74)
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«Чорний квадрат» Малевича - це картина Казимира Малевича 1915 року в стилі супрематизму, яка є одним із найвідоміших творів світового мистецтва. Це не ідеальний квадрат і не суцільний чорний колір: насправді фігура має неправильну геометричну форму, а колір є сумішшю багатьох фарб, а не чисто чорною. Картина стала символом радикального зламу в мистецтві, відмовою від зображення реальності на користь абстрактної форми та кольору.
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30.11.2025 09:10 Ответить
Их несколько квадратов, как ему были срочно нужны гроши, так вин малював очередной квадрат, по быстрому, как получится. Художественной ценности там -ноль. Если прийдётся встретится с инопланетной цивилизацией и показаль людские достижения, то этот квадрат там не покажут. То же самое если встретят дикарей с ещё не загаженными культпропагандой мозгами
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30.11.2025 14:09 Ответить
Боляче дивитись на українські міста у вогні. Таким вогнем мають палати міста рашистів. А тут на відео якийсь пшик, і видають його за велику перемогу.
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30.11.2025 09:25 Ответить
"внаслідок удару БпЛА на території нафтопереробного заводу була пошкоджена газова труба" - чергова неймовірно потужна атака дринчаком, скоро нафтопереробну галузь росії буде повністю знищено.
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30.11.2025 09:37 Ответить
Важко завдати потужнішого удару, ніж твій висер 🤷
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30.11.2025 09:48 Ответить
Картина, говоришь? На третьем этаже, говоришь? Сразу слева?
Ну-ну...
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30.11.2025 10:14 Ответить
Я ж кажу - замість адекватної відповіді по ворогу - пердьож по нпз. Імітація бурхливої діяльності. Так переможемо, угу.
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30.11.2025 11:39 Ответить
з якою ціллю ви намагаєтесь применшувати досягнення військових України і знівельовувати роботу 1-го ОЦ СБС ЗСУ? Чи це ви так виливаєте тут свою особисту безмежну втому від війни?
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30.11.2025 20:27 Ответить
все йде по плану. За листопад це вже вісімнадцяте ураження НПЗ.
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
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30.11.2025 20:18 Ответить
 
 