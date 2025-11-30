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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 30 листопада, українські дрони атакували Слав’янськ-на-Кубані у Краснодарському краю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Зокрема, місцеві мешканці упродовж ночі чули гучні вибухи.

Атаковано НПЗ

Як інформує оперативний штаб російського регіону, у Слов’янську-на-Кубані безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, також пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку.

Дивіться: Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Як стверджують в оперштабі Краснодарського краю, внаслідок удару БпЛА на території нафтопереробного заводу була пошкоджена газова труба. Загоряння начебто вдалося уникнути.

нпз Кубань

Що про підприємство відомо?

Слав’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту та конденсат із річною потужністю понад 5,2 млн тонн.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що було уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод у Таганрозі та інші об’єкти окупантів.

Також дивіться: У Росії заявили про атаку 136 БпЛА: вибухи пролунали у Саратовській області та Таганрозі. ВIДЕО

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НПЗ (1013) Удари по РФ (1023) Краснодарський край РФ (74)
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«Чорний квадрат» Малевича - це картина Казимира Малевича 1915 року в стилі супрематизму, яка є одним із найвідоміших творів світового мистецтва. Це не ідеальний квадрат і не суцільний чорний колір: насправді фігура має неправильну геометричну форму, а колір є сумішшю багатьох фарб, а не чисто чорною. Картина стала символом радикального зламу в мистецтві, відмовою від зображення реальності на користь абстрактної форми та кольору.
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30.11.2025 09:10 Відповісти
Их несколько квадратов, как ему были срочно нужны гроши, так вин малював очередной квадрат, по быстрому, как получится. Художественной ценности там -ноль. Если прийдётся встретится с инопланетной цивилизацией и показаль людские достижения, то этот квадрат там не покажут. То же самое если встретят дикарей с ещё не загаженными культпропагандой мозгами
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30.11.2025 14:09 Відповісти
Боляче дивитись на українські міста у вогні. Таким вогнем мають палати міста рашистів. А тут на відео якийсь пшик, і видають його за велику перемогу.
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30.11.2025 09:25 Відповісти
"внаслідок удару БпЛА на території нафтопереробного заводу була пошкоджена газова труба" - чергова неймовірно потужна атака дринчаком, скоро нафтопереробну галузь росії буде повністю знищено.
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30.11.2025 09:37 Відповісти
Важко завдати потужнішого удару, ніж твій висер 🤷
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30.11.2025 09:48 Відповісти
Картина, говоришь? На третьем этаже, говоришь? Сразу слева?
Ну-ну...
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30.11.2025 10:14 Відповісти
Я ж кажу - замість адекватної відповіді по ворогу - пердьож по нпз. Імітація бурхливої діяльності. Так переможемо, угу.
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30.11.2025 11:39 Відповісти
з якою ціллю ви намагаєтесь применшувати досягнення військових України і знівельовувати роботу 1-го ОЦ СБС ЗСУ? Чи це ви так виливаєте тут свою особисту безмежну втому від війни?
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30.11.2025 20:27 Відповісти
все йде по плану. За листопад це вже вісімнадцяте ураження НПЗ.
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
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30.11.2025 20:18 Відповісти
 
 