Дрони атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 30 листопада, українські дрони атакували Слав’янськ-на-Кубані у Краснодарському краю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Зокрема, місцеві мешканці упродовж ночі чули гучні вибухи.

Атаковано НПЗ

Як інформує оперативний штаб російського регіону, у Слов’янську-на-Кубані безпілотники атакували Слов’янський нафтопереробний завод, також пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку.

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Як стверджують в оперштабі Краснодарського краю, внаслідок удару БпЛА на території нафтопереробного заводу була пошкоджена газова труба. Загоряння начебто вдалося уникнути.

Що про підприємство відомо?

Слав’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту та конденсат із річною потужністю понад 5,2 млн тонн.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що було уражено Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод у Таганрозі та інші об’єкти окупантів.

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