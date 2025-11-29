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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

У ніч на 29 листопада Краснодарський край Росії зазнав ударів дронами.  Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії, який забезпечує військові підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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За повідомленням моніторингових каналів, безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод. Після атаки на підприємстві розгорілася масштабна пожежа.

За свідченнями місцевих жителів, у районі підприємства пролунало щонайменше 10 вибухів. На одному з оприлюднених в мережі відео зафіксовано сильне загоряння на території заводу.

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Що відомо про НПЗ?

Афіпський нафтопереробний завод (Афіпський НПЗ) - ключовий нафто­переробний завод у РФ. Підприємство розташоване у селищі Афіпський, Краснодарський край, РФ. Завод входить до групи підприємств SAFMAR Group

НПЗ спеціалізується на переробці нафти (потужність – 6,25 млн тонн на рік), виробляючи бензин та дизельне пальне. Основна продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо - тобто те, що може використовуватися як паливо для військової техніки

Афіпський НПЗ вважається стратегічним для постачання паливом збройним силам РФ, особливо для південних військових формувань. 

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну завод неодноразово ставав об’єктом ударів:

  • В ніч на 29 листопада 2025 року за повідомленнями з російських ресурсів відбулася нова атака на Афіпський НПЗ, внаслідок якої виникла пожежа.

  • Раніше, 26 вересня 2025 року, безпілотники також уражали завод - уламки впали на одну з установок, спричинивши загоряння на площі ~30 м². 

За оцінками, подібні атаки вже змусили РФ втратити значну частину потужностей з переробки, що може впливати на постачання пального для армії.

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НПЗ (1010) Удари по РФ (1021) Краснодарський край РФ (72)
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Дякуємо наі Котики і Пташечки!
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29.11.2025 09:19 Відповісти
Хай горить весь парашастан щоб полум,ям очистилася земля
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29.11.2025 09:28 Відповісти
Дякуєм тим, хто ї@башить русню!
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29.11.2025 09:39 Відповісти
Ето может помєшать мірному процесу!!!
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29.11.2025 09:46 Відповісти
Как ? у ***** не хватит горючки чтобы слетать к орбиту на симпозиум ? ))))
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29.11.2025 12:12 Відповісти
Надо бы всё спалить к Бениной мамке на тех вонючих болотах, во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ!!!
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29.11.2025 09:57 Відповісти
Раптовий шатдаун😁
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29.11.2025 10:10 Відповісти
за листопад це вже сімнадцяте ураження НПЗ.
У жовтні було 13, у вересні 17, у серпні 18.
Ще є одна ніч, щоб повторити результат серпня.
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29.11.2025 11:48 Відповісти
 
 