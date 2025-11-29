Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

У ніч на 29 листопада Краснодарський край Росії зазнав ударів дронами. Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії, який забезпечує військові підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

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За повідомленням моніторингових каналів, безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод. Після атаки на підприємстві розгорілася масштабна пожежа.

За свідченнями місцевих жителів, у районі підприємства пролунало щонайменше 10 вибухів. На одному з оприлюднених в мережі відео зафіксовано сильне загоряння на території заводу.

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Що відомо про НПЗ?

Афіпський нафтопереробний завод (Афіпський НПЗ) - ключовий нафто­переробний завод у РФ. Підприємство розташоване у селищі Афіпський, Краснодарський край, РФ. Завод входить до групи підприємств SAFMAR Group

НПЗ спеціалізується на переробці нафти (потужність – 6,25 млн тонн на рік), виробляючи бензин та дизельне пальне. Основна продукція: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо - тобто те, що може використовуватися як паливо для військової техніки

Афіпський НПЗ вважається стратегічним для постачання паливом збройним силам РФ, особливо для південних військових формувань.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну завод неодноразово ставав об’єктом ударів:

В ніч на 29 листопада 2025 року за повідомленнями з російських ресурсів відбулася нова атака на Афіпський НПЗ, внаслідок якої виникла пожежа.

Раніше, 26 вересня 2025 року, безпілотники також уражали завод - уламки впали на одну з установок, спричинивши загоряння на площі ~30 м².

За оцінками, подібні атаки вже змусили РФ втратити значну частину потужностей з переробки, що може впливати на постачання пального для армії.

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