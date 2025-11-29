Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

В ночь на 29 ноября Краснодарский край России подвергся ударам дронов. Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России, который обеспечивает военные подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По сообщению мониторинговых каналов, беспилотники поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод. После атаки на предприятии разгорелся масштабный пожар.

По свидетельствам местных жителей, в районе предприятия прогремело не менее 10 взрывов. На одном из обнародованных в сети видео зафиксировано сильное возгорание на территории завода.

Что известно о НПЗ?

Афипский нефтеперерабатывающий завод (Афипский НПЗ) - ключевой нефтеперерабатывающий завод в РФ. Предприятие расположено в поселке Афипский, Краснодарский край, РФ. Завод входит в группу предприятий SAFMAR Group

НПЗ специализируется на переработке нефти (мощность – 6,25 млн тонн в год), производя бензин и дизельное топливо. Основная продукция: бензин, дизельное топливо, авиационное топливо – то есть то, что может использоваться в качестве топлива для военной техники

Афипский НПЗ считается стратегическим для снабжения топливом вооруженных сил РФ, особенно для южных военных формирований.

После начала полномасштабного вторжения в Украину завод неоднократно становился объектом ударов:

В ночь на 29 ноября 2025 года по сообщениям российских ресурсов произошла новая атака на Афипский НПЗ, в результате которой возник пожар.

Ранее, 26 сентября 2025 года, беспилотники также поражали завод - обломки упали на одну из установок, вызвав возгорание на площади ~30 м².

По оценкам, подобные атаки уже заставили РФ потерять значительную часть мощностей по переработке, что может повлиять на поставки топлива для армии.

