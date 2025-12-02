УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10658 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Індустрія дронів
888 5

88 об’єктів РФ уражено Силами безпілотних систем у листопаді. ПЕРЕЛІК

Індустрія дронів

Робота Сил безпілотних систем: уражено 88 об’єктів РФ

Протягом листопада Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили 108 бойових місій, уразивши 88 об'єктів російських окупантів.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Суттєво наростили візити ввічливості Птахи СБС по хробачим наливайкам-НПЗ, обʼєктам критичної, енергетичної та військової інфраструктури противника", - наголосив він.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові. ВIДЕО

Уражені об'єкти

  • Саратовський НПЗ
  • Борисоглєбська НБ
  • Нижньогородський НПЗ
  • Волгоградський НПЗ
  • База ПММ, Запорізька обл.
  • НПС "Унєча"
  • Морський нафтовий термінал
  • Рязанський НПЗ
  • Новокуйбишевський НПЗ
  • ДАТ "Черноморнефтегаз"
  • Сизранський НПЗ
  • Туапсинський НПЗ
  • НТ "Шесхаріс", Новоросійськ
  • Газопровід, … обл.
  • Афіпський НПЗ
  • Стоянка гелікоптерів та БпЛА "Оріон", АР Крим
  • ХК "Бром", АР Крим
  • Авіаремонтний завод "ТАНТК им. Г. М. Бериева", Таганрог
  • "ВНДІР-Прогрєс", Чебоксари
  • ПС "Балашовская",Волгогр .обл
  • ПС "ЧЕРКАСЬКА", ТОТ
  • ПС "Перемога", ТОТ
  • ПС "КОМУНАРСЬКА", ТОТ
  • ПС "Новодонбаська", ТОТ
  • ПС "Ліпєцкая", Липецька рбл.
  • ПС "Володимирська", Волод.обл.
  • Луганська ТЕС
  • Старобешівська ТЕС
  • Зуївська ТЕС
  • ПС "Нижньодуванка", ТОТ
  • ПС "Северодонецька", ТОТ
  • ПС "Старобільська", ТОТ
  • ПС "Білоріччя", ТОТ
  • ПС "Новоайдарська", ТОТ
  • ПС "Мєталургічєская", Бєлгородська обл.
  • ПС "Шахти", Ростовська обл.

Низку об'єктів із переліку уражено разом із іншими складовими Сил оборони.

Ударів завдано Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС), 9 батальйону "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" та підрозділу "Граф" Сил Безпілотних Систем.

Також дивіться: Безпілотники атакували Орловську область: горить нафтобаза у Лівнах. ВIДЕО

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (137) Сили безпілотних систем (531) Удари по РФ (1031)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Мадяр"! дЄрмак у списках СБС? Чи "пішов у ліс"?
показати весь коментар
02.12.2025 12:00 Відповісти
Ипашьте их, Роберт и Ко.
показати весь коментар
02.12.2025 12:16 Відповісти
Уразили-не означає знищили.
Краще би менше піарились,а більше би били по логістиці ворога на лінії фронту,створили би свій укр.рубікон.
показати весь коментар
02.12.2025 12:28 Відповісти
Вибух біля прохідної НПЗ теж вважається ураженням?
показати весь коментар
02.12.2025 12:29 Відповісти
Мудрому наріду подобається
показати весь коментар
02.12.2025 12:39 Відповісти
 
 