88 об’єктів РФ уражено Силами безпілотних систем у листопаді. ПЕРЕЛІК
Індустрія дронів
Протягом листопада Сили безпілотних систем ЗСУ здійснили 108 бойових місій, уразивши 88 об'єктів російських окупантів.
Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
"Суттєво наростили візити ввічливості Птахи СБС по хробачим наливайкам-НПЗ, обʼєктам критичної, енергетичної та військової інфраструктури противника", - наголосив він.
Уражені об'єкти
- Саратовський НПЗ
- Борисоглєбська НБ
- Нижньогородський НПЗ
- Волгоградський НПЗ
- База ПММ, Запорізька обл.
- НПС "Унєча"
- Морський нафтовий термінал
- Рязанський НПЗ
- Новокуйбишевський НПЗ
- ДАТ "Черноморнефтегаз"
- Сизранський НПЗ
- Туапсинський НПЗ
- НТ "Шесхаріс", Новоросійськ
- Газопровід, … обл.
- Афіпський НПЗ
- Стоянка гелікоптерів та БпЛА "Оріон", АР Крим
- ХК "Бром", АР Крим
- Авіаремонтний завод "ТАНТК им. Г. М. Бериева", Таганрог
- "ВНДІР-Прогрєс", Чебоксари
- ПС "Балашовская",Волгогр .обл
- ПС "ЧЕРКАСЬКА", ТОТ
- ПС "Перемога", ТОТ
- ПС "КОМУНАРСЬКА", ТОТ
- ПС "Новодонбаська", ТОТ
- ПС "Ліпєцкая", Липецька рбл.
- ПС "Володимирська", Волод.обл.
- Луганська ТЕС
- Старобешівська ТЕС
- Зуївська ТЕС
- ПС "Нижньодуванка", ТОТ
- ПС "Северодонецька", ТОТ
- ПС "Старобільська", ТОТ
- ПС "Білоріччя", ТОТ
- ПС "Новоайдарська", ТОТ
- ПС "Мєталургічєская", Бєлгородська обл.
- ПС "Шахти", Ростовська обл.
Низку об'єктів із переліку уражено разом із іншими складовими Сил оборони.
Ударів завдано Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС), 9 батальйону "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра" та підрозділу "Граф" Сил Безпілотних Систем.
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Краще би менше піарились,а більше би били по логістиці ворога на лінії фронту,створили би свій укр.рубікон.