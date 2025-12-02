Безпілотники атакували Орловську область: горить нафтобаза у Лівнах. ВIДЕО

У місті Лівни Орловської області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі внаслідок атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков та російське Міноборони в Telegram.

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"Вночі Орловська область знову зазнала атаки БпЛА, в результаті якої сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі", - повідомив Кличков.

За його словами, постраждалих немає, на місці працюють співробітники МНС і проводяться заходи з ліквідації наслідків.

Місцеві жителі повідомляють, що під атакою перебувала нафтобаза "Орелнафтопродукт", яку вже атакували 24 січня 2025 року.

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Робота російської ППО

Російське Міноборони заявило, що в нічній атаці безпілотники нібито атакували 8 регіонів Росії та тимчасово окупований Крим, а ППО нібито збила 45 українських дронів.

Зокрема, 1 БпЛА було збито над Орловською областю, інші - над Брянською, Краснодарським краєм, Волгоградською областю, Чечнею, Ростовською, Липецькою, Тверською областями, акваторією Чорного моря та Кримом.

Що відомо про нафтобазу в Орловській області?

Нафтобаза "Орелнафтопродукт" - частина логістичної інфраструктури, яка може забезпечувати паливом збройні сили РФ та пересування військової техніки на південному/західному напрямках.

За даними, об’єкт міг забезпечувати палива угруповання російських військ у кількох областях - зокрема, у Курській, Брянській, Бєлгородській, а також для підрозділів, що діють на харківському напрямку.

Таким чином, удари по "Орелнафтопродукт" та спорідненим об’єктам - мають стратегічне значення: обмеження постачання палива до армії РФ, зменшення логістичної гнучкості - що важливо у контексті війни.

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