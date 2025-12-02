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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Орловську область: горить нафтобаза у Лівнах. ВIДЕО

У місті Лівни Орловської області РФ спалахнула пожежа на нафтобазі внаслідок атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков та російське Міноборони в Telegram.

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"Вночі Орловська область знову зазнала атаки БпЛА, в результаті якої сталося загоряння на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі",  - повідомив Кличков.

 За його словами, постраждалих немає, на місці працюють співробітники МНС і проводяться заходи з ліквідації наслідків.

Місцеві жителі повідомляють, що під атакою перебувала нафтобаза "Орелнафтопродукт", яку вже атакували 24 січня 2025 року.

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Робота російської ППО

Російське Міноборони заявило, що в нічній атаці безпілотники нібито атакували 8 регіонів Росії та тимчасово окупований Крим, а ППО нібито збила 45 українських дронів.

Зокрема, 1 БпЛА було збито над Орловською областю, інші - над Брянською, Краснодарським краєм, Волгоградською областю, Чечнею, Ростовською, Липецькою, Тверською областями, акваторією Чорного моря та Кримом.

Що відомо про нафтобазу в Орловській області?

Нафтобаза "Орелнафтопродукт" - частина логістичної інфраструктури, яка може забезпечувати паливом збройні сили РФ та пересування військової техніки на південному/західному напрямках.

За даними, об’єкт міг забезпечувати палива угруповання російських військ у кількох областях - зокрема, у Курській, Брянській, Бєлгородській, а також для підрозділів, що діють на харківському напрямку.

Таким чином, удари по "Орелнафтопродукт" та спорідненим об’єктам - мають стратегічне значення: обмеження постачання палива до армії РФ, зменшення логістичної гнучкості - що важливо у контексті війни.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5974) Удари по РФ (1031) Орловська область (1)
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Як не помиляюся, ці лівни були десь крайньою точкою фронту в так званої великої вітчизняної війни, подібно до тіхвіна, яхроми, сралінгада та малгобека. До них німці дійшли чи наблизилися, а далі вже ні. Лише цим й відомі оті всраті лівни.
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02.12.2025 08:14 Відповісти
Дали прикурити
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02.12.2025 08:18 Відповісти
тупи@ни....
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02.12.2025 10:19 Відповісти
 
 