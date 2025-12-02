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Новини Відео Мадяр командувач Сил безпілотних систем Результати роботи підрозділів СБС
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"Хробаколовка": Мадяр показав, як СБС рясно засіяли землю трупами ворогів на невеликій ділянці фронту. ВIДЕО

окупанти

Раніше в інтернеті розійшлось фото з ділянки фронту, яка повністю усіяна трупами ворогів. Як виявилося, це кадр, знятий з дрона Сил безпілотних систем, який фіксував результати роботи пілотів 414 бригади "Птахи Мадяра".

Про це написав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді та опублікував детальне відео знищення десятків російських солдат в одному місці, інформує Цензор.НЕТ.

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Хробаколовка

"Норм розійшлося те фото інтернетом. Зараз я покажу вам, як то було насправді. Пілоти 414 бригади Птахи Мадяра ту хробаколовку взяли під тотальну опіку. Приготуйте попкорн", - написав "Мадяр".

В ролику показано, як в одному місці росіяни багато разів намагаються подолати невелику ділянку фронту, але їх знову і знову знищують українські дрони, і вдень, і вночі. На останніх хвилинах видно, що полеглих ворогів настільки багато, що новим штурмовикам доводиться йти по їхніх трупах.

Відео без блюру можна подивитись в телеграм-каналі "Мадяра" за посиланням - https://t.me/robert_magyar/1661

Результати роботи СБС у листопаді

Крім того, "Мадяр" опублікував посилання на Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА", де зазначено, що лише за листопад вони знищили 8448 російських солдат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88 об’єктів РФ уражено Силами безпілотних систем у листопаді. ПЕРЕЛІК

Набір до лав СБС

Нагадаємо, нещодавно "Мадяр" заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів. 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням - https://usforces.army

Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332

Також дивіться: Мадяр розповів, як триває набір до СБС: "Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів". ВIДЕО

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (137) Сили безпілотних систем (531) 414 Птахи Мадяра (203)
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Топ коментарі
+11
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02.12.2025 17:32 Відповісти
+2
👍вподобайка!
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02.12.2025 17:48 Відповісти
+2
Не вистачає "указки із наконечником" і коментів "МАДЯРА" - ото були часи!
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02.12.2025 17:52 Відповісти
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02.12.2025 17:32 Відповісти
👍вподобайка!
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02.12.2025 17:48 Відповісти
Не вистачає "указки із наконечником" і коментів "МАДЯРА" - ото були часи!
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02.12.2025 17:52 Відповісти
Yes, it is!
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02.12.2025 18:38 Відповісти
Хто приорювати буде? Хаймерс?
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02.12.2025 18:04 Відповісти
неймовірно .це ,якась містика.
Такє враження,що,якась невидима сила, їх туди направляє в одне і теж саме місце,Наче якийсь фатум кличе рашистів,мав там капище.
/Капище- Зазвичай це був відкритий майданчик на підвищенні,дерев'яна або кам'яна споруда з центральним місцем для ідола, яке могло бути огороджене валом або ровом.для жертвоприношення, та для шанування богів./
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02.12.2025 18:35 Відповісти
Може бути і таке враження як в тій казці про чарівну дудочку під яку щурі йшли топитися.
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02.12.2025 18:47 Відповісти
Вся Україна для "москалів" є капище!
Нещодавно розмовляв із двоюрідним братом з Набережних Човнів, з яким не спілкувався декілька років.
Перше запитання, яке йому задав, чи ******** "Камаз"?
- Ні, сюди ще не прилітало. По Казані, по Елабузі прилітають дрони, а тут тихо.
- Нічого -"заспокоїв" його я - "Камаз" на всі 146% є військовим об'єктом, так що чекайте подарунки від "Мадяра"!
Далі питаю, чи знає він ідіотів, які поїхали за "долгим рублём" "на заробітки" в Україну?
Він трохи зам'явся, а потім відповів:
- Є такий один, верніше був - старший зять. Ні з того, ні з сього, весною раптом підписав контракт і за три місяці пропав без вісті під Херсоном. 6-го червня його і ще двісті таких ж йолупів накрили ЗСУ, да так, що всі згоріли дотла, навіть жменьки попілу не лишилось.
Залишив жінку з трьома дітьми і якийсь китайський "паркетник" в кредиті.
Єдине, що тішить - гірко посміхнувся він - списали кредит, а також признали загиблим, але виплати будуть тільки через півроку.
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02.12.2025 18:59 Відповісти
Унітаз Мадяра омивають сльози ванюшкіних вдов.
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02.12.2025 19:27 Відповісти
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02.12.2025 19:47 Відповісти
Тут все навпаки,прититанковий рів це дорога,а дорога це притипіхопний насип.
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02.12.2025 20:01 Відповісти
 
 