"Хробаколовка": Мадяр показав, як СБС рясно засіяли землю трупами ворогів на невеликій ділянці фронту. ВIДЕО
Раніше в інтернеті розійшлось фото з ділянки фронту, яка повністю усіяна трупами ворогів. Як виявилося, це кадр, знятий з дрона Сил безпілотних систем, який фіксував результати роботи пілотів 414 бригади "Птахи Мадяра".
Про це написав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді та опублікував детальне відео знищення десятків російських солдат в одному місці, інформує Цензор.НЕТ.
Хробаколовка
"Норм розійшлося те фото інтернетом. Зараз я покажу вам, як то було насправді. Пілоти 414 бригади Птахи Мадяра ту хробаколовку взяли під тотальну опіку. Приготуйте попкорн", - написав "Мадяр".
В ролику показано, як в одному місці росіяни багато разів намагаються подолати невелику ділянку фронту, але їх знову і знову знищують українські дрони, і вдень, і вночі. На останніх хвилинах видно, що полеглих ворогів настільки багато, що новим штурмовикам доводиться йти по їхніх трупах.
Відео без блюру можна подивитись в телеграм-каналі "Мадяра" за посиланням - https://t.me/robert_magyar/1661
Результати роботи СБС у листопаді
Крім того, "Мадяр" опублікував посилання на Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА", де зазначено, що лише за листопад вони знищили 8448 російських солдат.
Набір до лав СБС
Нагадаємо, нещодавно "Мадяр" заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів. 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.
Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням - https://usforces.army
Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такє враження,що,якась невидима сила, їх туди направляє в одне і теж саме місце,Наче якийсь фатум кличе рашистів,мав там капище.
/Капище- Зазвичай це був відкритий майданчик на підвищенні,дерев'яна або кам'яна споруда з центральним місцем для ідола, яке могло бути огороджене валом або ровом.для жертвоприношення, та для шанування богів./
Нещодавно розмовляв із двоюрідним братом з Набережних Човнів, з яким не спілкувався декілька років.
Перше запитання, яке йому задав, чи ******** "Камаз"?
- Ні, сюди ще не прилітало. По Казані, по Елабузі прилітають дрони, а тут тихо.
- Нічого -"заспокоїв" його я - "Камаз" на всі 146% є військовим об'єктом, так що чекайте подарунки від "Мадяра"!
Далі питаю, чи знає він ідіотів, які поїхали за "долгим рублём" "на заробітки" в Україну?
Він трохи зам'явся, а потім відповів:
- Є такий один, верніше був - старший зять. Ні з того, ні з сього, весною раптом підписав контракт і за три місяці пропав без вісті під Херсоном. 6-го червня його і ще двісті таких ж йолупів накрили ЗСУ, да так, що всі згоріли дотла, навіть жменьки попілу не лишилось.
Залишив жінку з трьома дітьми і якийсь китайський "паркетник" в кредиті.
Єдине, що тішить - гірко посміхнувся він - списали кредит, а також признали загиблим, але виплати будуть тільки через півроку.