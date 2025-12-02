Дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука. ВIДЕО

Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахи Мадяра" завдали удару та ліквідували рашиста серед степової місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант не міг ніяк полагодити свою зброю, щоб почати стріляти по українському безпілотнику.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті бойової операції ударний дрон влучає в тіло загарбнику та розриває його на шмаття.

На відео видно, як від окупанта залишилися лише ноги та рука.

Дивіться також: "Хробаколовка": Мадяр показав, як СБС рясно засіяли землю трупами ворогів на невеликій ділянці фронту. ВIДЕО

До слова, "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.

Дивіться також: Ввечері уразили рашистів дроном, а зранку їх доїдають українські собаки: бойова робота 225‑го полку. ВIДЕО