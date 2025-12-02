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Дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука. ВIДЕО
Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахи Мадяра" завдали удару та ліквідували рашиста серед степової місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант не міг ніяк полагодити свою зброю, щоб почати стріляти по українському безпілотнику.
У результаті бойової операції ударний дрон влучає в тіло загарбнику та розриває його на шмаття.
На відео видно, як від окупанта залишилися лише ноги та рука.
До слова, "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.
Топ коментарі
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.12.2025 22:21 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар02.12.2025 22:29 Відповісти Посилання
+5 polini orop
показати весь коментар02.12.2025 23:24 Відповісти Посилання
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****** в ступорі, пам'ятає марш кухаря пригожина на мацкву!!
А залишився безформений "шматок м"яса з кістками"...
Питається: І ВОНО ЙОМУ БУЛО ТРЕБА?...
Ідіот...
московити звірі нелюди
Відео насправді страшне і перегляд таких відео впливає на психіку. Потім ще треба буде наших військових реабілітувати не один рік.
А замість монітора компа в мене йде розпайка на екран телевізора!
Це я ще мовчу як я через аналоговий магнітофон оперативку загружаю...
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