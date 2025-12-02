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Дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука. ВIДЕО

Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахи Мадяра" завдали удару та ліквідували рашиста серед степової місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант не міг ніяк полагодити свою зброю, щоб почати стріляти по українському безпілотнику.

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У результаті бойової операції ударний дрон влучає в тіло загарбнику та розриває його на шмаття.

На відео видно, як від окупанта залишилися лише ноги та рука.

Дивіться також: "Хробаколовка": Мадяр показав, як СБС рясно засіяли землю трупами ворогів на невеликій ділянці фронту. ВIДЕО

До слова, "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові.

Дивіться також: Ввечері уразили рашистів дроном, а зранку їх доїдають українські собаки: бойова робота 225‑го полку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) знищення (10348) дрони (8440) 414 Птахи Мадяра (203)
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Топ коментарі
+9
Залишились ріжки й ніжки
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02.12.2025 22:21 Відповісти
+8
От- так ... Хвилину тому жив... Когось любив... Чогось хотів... Про щось мріяв... Когось чи щось згадував...
А залишився безформений "шматок м"яса з кістками"...
Питається: І ВОНО ЙОМУ БУЛО ТРЕБА?...
Ідіот...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
+5
це ви так міркуєте бо є цивілізованою людиною, а московит це істоти породженні сатаною і там зовсім інші цінності , на першому місті бажань у них вбивати ,геноцидити і розширювати свою мерзенну колонію , жоден орк нічого не вартий
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02.12.2025 23:24 Відповісти
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Залишились ріжки й ніжки
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02.12.2025 22:21 Відповісти
Тютіна з вітькоффим, радіють результатам орка!!
****** в ступорі, пам'ятає марш кухаря пригожина на мацкву!!
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02.12.2025 23:15 Відповісти
І надідька йому тепер ноги ?
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03.12.2025 01:10 Відповісти
От- так ... Хвилину тому жив... Когось любив... Чогось хотів... Про щось мріяв... Когось чи щось згадував...
А залишився безформений "шматок м"яса з кістками"...
Питається: І ВОНО ЙОМУ БУЛО ТРЕБА?...
Ідіот...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
це ви так міркуєте бо є цивілізованою людиною, а московит це істоти породженні сатаною і там зовсім інші цінності , на першому місті бажань у них вбивати ,геноцидити і розширювати свою мерзенну колонію , жоден орк нічого не вартий
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02.12.2025 23:24 Відповісти
Писать подібні "красивості" людині, що вчила криміналістику та судову психологію - смішно... Цей допис - не за адресою...
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02.12.2025 23:34 Відповісти
Це не залежить від криміналістики і судової психології ...
московити звірі нелюди
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02.12.2025 23:52 Відповісти
Ну - тобі "видніше"...
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03.12.2025 03:32 Відповісти
Кацап тільки може любити, хотіти і мріяти про рюмку водки на столе, а потім трахнути кацапську пелотку
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03.12.2025 05:17 Відповісти
Ти маєш право на свою думку і свою суб"єктивну оцінку...
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03.12.2025 05:27 Відповісти
Для комп'ютерних ігор потрібно натиснути "RESET" і вибрати "ще одне життя" - але тут не той варіант, кнопки такої немає...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
В жодній грі нема кнопки "RESET" хіба може в допотопних на Бейсіку і т.д., є кнопки "почати нову гру" або "збереження". Видно що до ігор ви не бачили, то нахіба писати єрунду.

Відео насправді страшне і перегляд таких відео впливає на психіку. Потім ще треба буде наших військових реабілітувати не один рік.
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Якщо і впливає на псіхіку то тільки позитивно.
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03.12.2025 07:29 Відповісти
я навіть такі відео передивляюся під час ранкової кави - гарний настрій на весь день гарантований!
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03.12.2025 09:45 Відповісти
Вже робили досліди, і для переважної більшості звичайних людей такі відео впливать різко негативно, навіть коли основна психіка наче в нормі, то на рівні підсвідомості організм починає виробляти адреналін і кортизол, і якщо його рівень зранку підвищений, а тим паче постійно, то це вже дуже погано в довгу і викликає нервові розлади на вірні підсвідомості, які потім впливають на свідомість і адекватну роботу мозку.
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03.12.2025 22:59 Відповісти
Можливо навіть не на Бейсіку, а ще на Фортрані, так як збирався комп із деталей придбаних на радіоринку ще в 90-х роках.
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03.12.2025 09:42 Відповісти
Ви б ще перфокарти сюди записали. Якось ви так написали, аби написати, що трохи казкар. У Фортрані нема спеціального оператора RESET, як і в іграх.
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03.12.2025 23:12 Відповісти
Я оператор "Go To" запустив через цикл "1-100" на кнопку "Пробіл"... Отримав RESET!
А замість монітора компа в мене йде розпайка на екран телевізора!
Це я ще мовчу як я через аналоговий магнітофон оперативку загружаю...
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03.12.2025 23:20 Відповісти
Хотів написати "і єму прішьют новиє ножкі,і он апять пабєжит па дарожкє"))але пришивати ні дочого)))
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02.12.2025 22:36 Відповісти
Таке враження що тільки кінець війни може бути тоді коли по нашій землі проти кацапів будуть термінатори ходити і їх просто тупо в ближньому бої розривати на частини
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02.12.2025 22:37 Відповісти
Главное, чтобы их синоматки не успевали рожать быстрее
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02.12.2025 22:46 Відповісти
Побольше бы таких хороших русских парней
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02.12.2025 22:42 Відповісти
Фразеологизм «ноги в руки» означает спешить, быстро уходить или убегать куда-либо. Он подразумевает, что нужно немедленно отправляться, покинув место пребывания, и делать это очень быстро. Дуже влучно сказано й неспроста.
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02.12.2025 22:53 Відповісти
До печінки, як Прометею?
Злі Птахи у Мадяра....
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03.12.2025 01:49 Відповісти
Може то вже д'Єрмак долучився до роботи?
Скрізь пишуть, що Мадяр погодився взяти його до себе. Ото навоює...
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03.12.2025 08:50 Відповісти
Ну Є. падло, але ж не дурень! Писарчуком хіба до СБСу...
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03.12.2025 17:57 Відповісти
Добро пожаловать в АД )))))))
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03.12.2025 08:42 Відповісти
Врьйош нє возмйош .
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03.12.2025 09:00 Відповісти
свіжина, ще й парує
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03.12.2025 12:34 Відповісти
 
 