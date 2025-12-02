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Ввечері уразили рашистів дроном, а зранку їх доїдають українські собаки: бойова робота 225‑го полку. ВIДЕО
У мережі бійці 225‑го окремого штурмового полку опублікували кадри ліквідації російської піхоти в розваленому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти почали стріляти на околицях населеного пункту по тваринах, та на цей звук прилетіли українські дрони.
Окупанти сховалися у будівлю, а Сили оборони в цей момент завдали удару дроном.
У результаті на відео видно, як мертвих загарбників зранку доїдають українські собаки.
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