Ввечері уразили рашистів дроном, а зранку їх доїдають українські собаки: бойова робота 225‑го полку. ВIДЕО

У мережі бійці 225‑го окремого штурмового полку опублікували кадри ліквідації російської піхоти в розваленому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти почали стріляти на околицях населеного пункту по тваринах, та на цей звук прилетіли українські дрони.

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Окупанти сховалися у будівлю, а Сили оборони в цей момент завдали удару дроном.

У результаті на відео видно, як мертвих загарбників зранку доїдають українські собаки.

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