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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Ввечері уразили рашистів дроном, а зранку їх доїдають українські собаки: бойова робота 225‑го полку. ВIДЕО

У мережі бійці 225‑го окремого штурмового полку опублікували кадри ліквідації російської піхоти в розваленому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти почали стріляти на околицях населеного пункту по тваринах, та на цей звук прилетіли українські дрони.

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Окупанти сховалися у будівлю, а Сили оборони в цей момент завдали удару дроном.

У результаті на відео видно, як мертвих загарбників зранку доїдають українські собаки.

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Автор: 

армія рф (21275) знищення (10348) дрони (8440) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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Гєнномодіфікований собака !
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02.12.2025 19:44 Відповісти
💪👍
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02.12.2025 19:47 Відповісти
Тепер орчихи будуть бігати за бродячими собаками щоб взяти в них ДНК свого чоловіка для того щоб отримати білу ладу чи хоча б пачку пельменів
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02.12.2025 19:51 Відповісти
Комент шедевральний!
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02.12.2025 20:13 Відповісти
Виявляється українські собаки також беруть участь в бойових діях!
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02.12.2025 22:28 Відповісти
До Птахів Мадяра песиків: дорозвідка та анатомування...
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03.12.2025 02:02 Відповісти
Тут нема з чого радіти, цих псів треба стріляти.
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03.12.2025 08:39 Відповісти
 
 