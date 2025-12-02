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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Вечером рашистов поразили дроном, а утром их доедают украинские собаки: боевая работа 225-го полка. ВИДЕО

В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка опубликовали кадры ликвидации российской пехоты в развалившемся доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты начали стрелять на окраинах населенного пункта по животным, и на этот звук прилетели украинские дроны.

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Оккупанты спрятались в здании, а Силы обороны в этот момент нанесли удар дроном.

В результате на видео видно, как мертвых захватчиков утром доедают украинские собаки.

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армия РФ (23057) уничтожение (10031) дроны (7368) 225-й ОШП (60)
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Гєнномодіфікований собака !
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02.12.2025 19:44 Ответить
💪👍
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02.12.2025 19:47 Ответить
Тепер орчихи будуть бігати за бродячими собаками щоб взяти в них ДНК свого чоловіка для того щоб отримати білу ладу чи хоча б пачку пельменів
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02.12.2025 19:51 Ответить
Комент шедевральний!
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02.12.2025 20:13 Ответить
Виявляється українські собаки також беруть участь в бойових діях!
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02.12.2025 22:28 Ответить
До Птахів Мадяра песиків: дорозвідка та анатомування...
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03.12.2025 02:02 Ответить
Тут нема з чого радіти, цих псів треба стріляти.
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03.12.2025 08:39 Ответить
 
 