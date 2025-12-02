Вечером рашистов поразили дроном, а утром их доедают украинские собаки: боевая работа 225-го полка. ВИДЕО

В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка опубликовали кадры ликвидации российской пехоты в развалившемся доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты начали стрелять на окраинах населенного пункта по животным, и на этот звук прилетели украинские дроны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Оккупанты спрятались в здании, а Силы обороны в этот момент нанесли удар дроном.

В результате на видео видно, как мертвых захватчиков утром доедают украинские собаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один накрылся плащом, другой притворился мертвым: пилоты батальона SIGNUM уничтожили оккупантов. ВИДЕО