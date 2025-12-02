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Вечером рашистов поразили дроном, а утром их доедают украинские собаки: боевая работа 225-го полка. ВИДЕО
В сети бойцы 225-го отдельного штурмового полка опубликовали кадры ликвидации российской пехоты в развалившемся доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты начали стрелять на окраинах населенного пункта по животным, и на этот звук прилетели украинские дроны.
Оккупанты спрятались в здании, а Силы обороны в этот момент нанесли удар дроном.
В результате на видео видно, как мертвых захватчиков утром доедают украинские собаки.
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Психиатрическая больница No1
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Luk Viktor
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