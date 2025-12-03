РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10182 посетителя онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 152 5

Рашист подпер головой стену во рву и ждет поражения: дроны 46-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Украинские защитники во время облета своей полосы ответственности уничтожили 4 оккупантов и их укрытие с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевой работой по военным РФ поделились бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины в телеграм-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, как один из рашистов лицом уперся в стену и ждет поражения от украинского дрона, а другой спрятался под деревом, где и был ликвидирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр. ВИДЕО

Смотрите также: Украинские военные Третьего армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО "Type‑63" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21504) уничтожение (8584) дроны (5637) 46 отдельная аеромобильная бригада (17)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вообще, мрачно конечно. Стоять и смотреть как к тебе летит смерть. Впрочем он сам себе выбрал её
показать весь комментарий
03.12.2025 19:44 Ответить
самка попросила нову ладу....
показать весь комментарий
03.12.2025 19:47 Ответить
чому "мрачно"? московити в цивілізованому розумінні не є людьми , вони звірі , страшні кровожерливі звірі, українці знищують звірів в людській подобі , що загрожують людям- це не "мрачно" це звитяжно
показать весь комментарий
03.12.2025 19:51 Ответить
Колись, на занятті з судової психології, завели з викладачем мову про "віктимологію" (наука, що вивчає поведінку жертви злочину). І він розказував, що в подібні моменти більшість людей ідуть на смерть, як барани, змирившись з невідворотним. Лише невелика частка вчиняє спротив, до останнього... Як сказав викладач, спротив, частіш всього, вчиняють волелюбні, по життю, люди...
"Холодноярець" Горліс-Горський, описував у своїй мемуарній книзі, що полонені китайці (проти "холодноярців" червоні часто посилали цілі їх підрозділи), перед стратою, покірно ставали на коліна і витягували шиї, щоб кату було зручніше рубонуть шаблею...
показать весь комментарий
03.12.2025 20:02 Ответить
"Голодний москалик" вирішив піти геть...
показать весь комментарий
03.12.2025 19:45 Ответить
 
 