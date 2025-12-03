1 152 5
Рашист подпер головой стену во рву и ждет поражения: дроны 46-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО
Украинские защитники во время облета своей полосы ответственности уничтожили 4 оккупантов и их укрытие с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевой работой по военным РФ поделились бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины в телеграм-канале.
На кадрах видно, как один из рашистов лицом уперся в стену и ждет поражения от украинского дрона, а другой спрятался под деревом, где и был ликвидирован.
