Рашист подпер головой стену во рву и ждет поражения: дроны 46-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Украинские защитники во время облета своей полосы ответственности уничтожили 4 оккупантов и их укрытие с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевой работой по военным РФ поделились бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины в телеграм-канале.

На кадрах видно, как один из рашистов лицом уперся в стену и ждет поражения от украинского дрона, а другой спрятался под деревом, где и был ликвидирован.

