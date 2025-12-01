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Украинские военные Третьего армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО "Type-63" оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками вражескую технику и личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари во время боевых вылетов поразили:
- 7 оккупантов;
- 1 БМП-1;
- 1 орудие Д-30;
- 2 мотоцикла;
- 1 антенну.
Также бойцы сообщили об уничтожении китайской РСЗО "Type‑63", которой российские войска обстреливали позиции Сил обороны.
Видео боевой работы украинские защитники показали в своем официальном телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки.
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+5 Ульяна Санина
показать весь комментарий01.12.2025 22:33 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий01.12.2025 22:26 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий01.12.2025 22:28 Ответить Ссылка
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зелені чоловічкизелені РСЗВ
Можливо колись наші нащадки створять міністерство відплати та організують щось