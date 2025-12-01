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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Украинские военные Третьего армейского корпуса уничтожили китайскую РСЗО "Type-63" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками вражескую технику и личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари во время боевых вылетов поразили:

  • 7 оккупантов;
  • 1 БМП-1;
  • 1 орудие Д-30;
  • 2 мотоцикла;
  • 1 антенну.

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Также бойцы сообщили об уничтожении китайской РСЗО "Type‑63", которой российские войска обстреливали позиции Сил обороны.

Видео боевой работы украинские защитники показали в своем официальном телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки.

Смотрите также: РФ не оккупировала Ставки и Новоселовку в Донецкой области, - 3-й АК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23053) уничтожение (10023) РСЗО (291) дроны (7361) БМП (426) 60 ОМБр (90) Третий армейский корпус (143)
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Топ комментарии
+5
Ми дуже недооцінюємо допомогу Китаю нашим ворогам у цій війні. І це погано і недалекоглядно.
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01.12.2025 22:33 Ответить
+3
Брейкданс одобряєм
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01.12.2025 22:26 Ответить
+3
Будемо молитися щоб відплатилося режиму кпсс-кпк за все це зло
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01.12.2025 22:28 Ответить
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Брейкданс одобряєм
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01.12.2025 22:26 Ответить
Ми дуже недооцінюємо допомогу Китаю нашим ворогам у цій війні. І це погано і недалекоглядно.
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01.12.2025 22:33 Ответить
Я про останні кадри. Там де пляшущіє чєловєчкі стають хорошими орками
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01.12.2025 22:42 Ответить
Китай проти - то зелені чоловічки зелені РСЗВ
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01.12.2025 22:27 Ответить
Будемо молитися щоб відплатилося режиму кпсс-кпк за все це зло
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01.12.2025 22:28 Ответить
Китай там проти Трампа пішов про договорняк миру- щось там не все так просто...! Я би попкорн про запас придбав....
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01.12.2025 22:32 Ответить
Молитися можно, але кому, це вже цікаво) а ще якби допомогло
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01.12.2025 22:37 Ответить
Ну хоч так. Бо поки що у мене нема приватних ресурсів нищити нпз чи бази коаснопузих ліцемірів..
Можливо колись наші нащадки створять міністерство відплати та організують щось
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01.12.2025 22:44 Ответить
Так Китай же "землю їсть", що він не постачає зброю Росії! Чи це зброя з КНДР? Тоді на якій підставі КНДР передала китайську зброю росіянам?
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01.12.2025 23:17 Ответить
РСЗО "Type-63" покажите ЭТО "нейтральному" Китаю!
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01.12.2025 23:30 Ответить
Китай є замовником і стимулятором окупації України. Від цієї війни Китай планує отримати найбільшу економічну територіальну та стратегічну вигоду в своїй історії протягом останніх 200 років. Кримінальний пацан з пітерської підворітні і решта "білих мавп" для китайців просто тупий алкодегенеративний фарш. Чим далі, тим це стає все більш видимим, а криза в Китаї внаслідок тупого правління КПК це лише посилює...
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02.12.2025 01:05 Ответить
Китай поставляє через Північну Корею зброю і **********?
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02.12.2025 01:17 Ответить
 
 