РФ не оккупировала Ставки и Новоселовку на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО

Воины 3-го АК опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.

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Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.

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Имитация "контроля"

"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, имитировать "контроль" и выдать потери за успехи.



Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Но командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - подчеркнули там.

Ставки и Новоселовку не оккупировали

60 ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает удерживать занятые рубежи в Донецкой области.

"И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует!" - подчеркнул командир бригады Дмитрий Рогозюк.

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