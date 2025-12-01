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РФ не оккупировала Ставки и Новоселовку на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО

Воины 3-го АК опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.

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Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.

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Имитация "контроля"

"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, имитировать "контроль" и выдать потери за успехи.

Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Но командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - подчеркнули там.

Ставки и Новоселовку не оккупировали

60 ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает удерживать занятые рубежи в Донецкой области.

"И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует!" - подчеркнул командир бригады Дмитрий Рогозюк.

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Автор: 

Донецкая область (12448) фейк (719) Краматорский район (1255) Новоселовка (9) Ставки (3) 60 ОМБр (90) Третий армейский корпус (143)
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Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Україну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці, це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!! Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!! Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть ****** і його зелупням!
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01.12.2025 12:25 Ответить
"Чорна мітка" - сімка, туз, 3 АК...
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02.12.2025 00:19 Ответить
 
 