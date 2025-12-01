РФ не оккупировала Ставки и Новоселовку на Донетчине, - 3-й АК. ВИДЕО
Воины 3-го АК опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате Ставков и Новоселовки в Донецкой области.
Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.
Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.
Имитация "контроля"
"Противник использует старую тактику: инфильтрирует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, имитировать "контроль" и выдать потери за успехи.
Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. Но командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - подчеркнули там.
Ставки и Новоселовку не оккупировали
60 ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает удерживать занятые рубежи в Донецкой области.
"И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует!" - подчеркнул командир бригады Дмитрий Рогозюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль