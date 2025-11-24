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Дрон 60-й ОМБр поразил оккупантов прямо на входе в их укрытие. ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады во время боевых вылетов беспилотниками уничтожили личный состав военных РФ, вражескую пушку и 2 антенны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов также поразили 8 оккупантов в зоне своей ответственности.
На одном из кадров видно, как украинский дрон подлетает и наносит удар по укрытию с военными РФ, которые пытались сбежать.
В результате взрыва двое российских военных были сразу ликвидированы.
Ранее сообщалось, что раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр.
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