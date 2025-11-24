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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Дрон 60-й ОМБр поразил оккупантов прямо на входе в их укрытие. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады во время боевых вылетов беспилотниками уничтожили личный состав военных РФ, вражескую пушку и 2 антенны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов также поразили 8 оккупантов в зоне своей ответственности.

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На одном из кадров видно, как украинский дрон подлетает и наносит удар по укрытию с военными РФ, которые пытались сбежать.

В результате взрыва двое российских военных были сразу ликвидированы.

Ранее сообщалось, что раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр.

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****** з трампом, мабуть за орків хвилюються, які вдерлися в Україну убивати Українців, бо ультиматуми, тільки Україні ставлять!!
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24.11.2025 23:45 Ответить
Наші Воїни молодці і Герої !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.11.2025 00:16 Ответить
 
 