Дрон 60-й ОМБр поразил оккупантов прямо на входе в их укрытие. ВИДЕО

Бойцы Третьего армейского корпуса подразделения FATUM 60-й отдельной механизированной бригады во время боевых вылетов беспилотниками уничтожили личный состав военных РФ, вражескую пушку и 2 антенны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов также поразили 8 оккупантов в зоне своей ответственности.

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На одном из кадров видно, как украинский дрон подлетает и наносит удар по укрытию с военными РФ, которые пытались сбежать.

В результате взрыва двое российских военных были сразу ликвидированы.

Ранее сообщалось, что раненый оккупант выстрелил себе в голову после попадания дрона 60-й ОМБр.

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