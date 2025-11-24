Дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу підрозділу FATUM 60-ї окремої механізованої бригади під час бойової роботи знищили особовий склад військових РФ, ворожу гармату та 2 антени.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів також уразили 8 окупантів у смузі своєї відповідальності.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На одному з кадрів видно, як український дрон підлітає та завдає удару по укриттю з військовими РФ, які намагалися втекти.

Внаслідок вибуху двоє російських військових одразу були ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 66-ї ОМБр ліквідували 10 рашистів, серед них - 4 штурмовиків без амуніції. ВIДЕО