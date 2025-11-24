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Дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття. ВIДЕО
Бійці Третього армійського корпусу підрозділу FATUM 60-ї окремої механізованої бригади під час бойової роботи знищили особовий склад військових РФ, ворожу гармату та 2 антени.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів також уразили 8 окупантів у смузі своєї відповідальності.
На одному з кадрів видно, як український дрон підлітає та завдає удару по укриттю з військовими РФ, які намагалися втекти.
Внаслідок вибуху двоє російських військових одразу були ліквідовані.
Раніше повідомлялося, що поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр.
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