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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу підрозділу FATUM 60-ї окремої механізованої бригади під час бойової роботи знищили особовий склад військових РФ, ворожу гармату та 2 антени.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів також уразили 8 окупантів у смузі своєї відповідальності.

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На одному з кадрів видно, як український дрон підлітає та завдає удару по укриттю з військовими РФ, які намагалися втекти.

Внаслідок вибуху двоє російських військових одразу були ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що поранений окупант вистрелив собі в голову після влучання дрона 60-ї ОМБр.

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10293) дрони (8356) 60 ОМБр (90) Третій армійський корпус (141)
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****** з трампом, мабуть за орків хвилюються, які вдерлися в Україну убивати Українців, бо ультиматуми, тільки Україні ставлять!!
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24.11.2025 23:45 Відповісти
Наші Воїни молодці і Герої !!
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.11.2025 00:16 Відповісти
 
 