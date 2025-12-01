РФ не окупувала Ставки та Новоселівку на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Воїни 3-го АК заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.

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Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією ворога.

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Імітація "контролю"

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.



Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії рф продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили там.

Ставки та Новоселівку не окупували

60 ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує утримувати зайняті рубежі на Донеччині.

"І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує!" - наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.

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