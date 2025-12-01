РФ не окупувала Ставки та Новоселівку на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО
Воїни 3-го АК заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині.
Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.
Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією ворога.
Імітація "контролю"
"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.
Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії рф продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили там.
Ставки та Новоселівку не окупували
60 ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує утримувати зайняті рубежі на Донеччині.
"І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує!" - наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.
Будь ласка, зачекайте...
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