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РФ не окупувала Ставки та Новоселівку на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Воїни 3-го АК заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення Ставків та Новоселівки на Донеччині.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.

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Захисники назвали це інформаційною маніпуляцією ворога.

Дивіться: Дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття. ВIДЕО

Імітація "контролю"

"Противник використовує стару тактику: інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати "контроль" і видати втрати за успіхи.

Кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи. Та командири 20-ї армії рф продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування", - наголосили там.

Ставки та Новоселівку не окупували

60 ОМБр разом із суміжними підрозділами продовжує утримувати зайняті рубежі на Донеччині.

"І жодних підстав оголошувати про "захоплення" н.п. Ставки та Новоселівка - не існує!" - наголосив командир бригади Дмитро Рогозюк.

Також читайте: Команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11327) фейк (792) Краматорський район (1269) Новоселівка (9) Ставки (3) 60 ОМБр (91) Третій армійський корпус (147)
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Українців??? Або вішати, це офісно-************* шобло, щоб очистити Україну від катастрофи ************, або теліпати язиками про мір-труд-май…. Таборів в Мордові та Колимі, вистачить…. Полонені Українці, це уже бачили своїми тілами!! Це не приблуди95!! Пильнуймо Україну від ************ зелупнів з Урядового кварталу, зокрема, держсекретарів, та їх призначенців в Україні!! Армія! Мова! Віра! Слава Україні! Смерть ****** і його зелупням!
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01.12.2025 12:25 Відповісти
"Чорна мітка" - сімка, туз, 3 АК...
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02.12.2025 00:19 Відповісти
 
 