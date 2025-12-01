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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Українські військові Третього армійського корпусу знищили китайську РСЗВ "Type‑63" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу підрозділу FATUM 60‑ї окремої механізованої бригади знищили ударними безпілотниками ворожу техніку та особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі під час бойових вильотів уразили:

  • 7 окупантів;
  • 1 БМП‑1;
  • 1 гармату Д‑30;
  • 2 мотоцикли;
  • 1 антену.

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Також бійці повідомили про знищення китайської РСЗВ "Type‑63", якою російські війська обстрілювали позиції Сил оборони.

Відео бойової роботи українські захисники показали у своєму офіційному телеграм‑каналі.

Також раніше повідомлялося, що команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки.

Дивіться також: РФ не окупувала Ставки та Новоселівку на Донеччині, - 3-й АК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) знищення (10340) РСЗВ (305) дрони (8433) БМП (435) 60 ОМБр (91) Третій армійський корпус (147)
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Топ коментарі
+5
Ми дуже недооцінюємо допомогу Китаю нашим ворогам у цій війні. І це погано і недалекоглядно.
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01.12.2025 22:33 Відповісти
+3
Брейкданс одобряєм
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01.12.2025 22:26 Відповісти
+3
Будемо молитися щоб відплатилося режиму кпсс-кпк за все це зло
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01.12.2025 22:28 Відповісти
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Брейкданс одобряєм
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01.12.2025 22:26 Відповісти
Ми дуже недооцінюємо допомогу Китаю нашим ворогам у цій війні. І це погано і недалекоглядно.
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01.12.2025 22:33 Відповісти
Я про останні кадри. Там де пляшущіє чєловєчкі стають хорошими орками
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01.12.2025 22:42 Відповісти
Китай проти - то зелені чоловічки зелені РСЗВ
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01.12.2025 22:27 Відповісти
Будемо молитися щоб відплатилося режиму кпсс-кпк за все це зло
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01.12.2025 22:28 Відповісти
Китай там проти Трампа пішов про договорняк миру- щось там не все так просто...! Я би попкорн про запас придбав....
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01.12.2025 22:32 Відповісти
Молитися можно, але кому, це вже цікаво) а ще якби допомогло
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01.12.2025 22:37 Відповісти
Ну хоч так. Бо поки що у мене нема приватних ресурсів нищити нпз чи бази коаснопузих ліцемірів..
Можливо колись наші нащадки створять міністерство відплати та організують щось
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01.12.2025 22:44 Відповісти
Так Китай же "землю їсть", що він не постачає зброю Росії! Чи це зброя з КНДР? Тоді на якій підставі КНДР передала китайську зброю росіянам?
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01.12.2025 23:17 Відповісти
РСЗО "Type-63" покажите ЭТО "нейтральному" Китаю!
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01.12.2025 23:30 Відповісти
Китай є замовником і стимулятором окупації України. Від цієї війни Китай планує отримати найбільшу економічну територіальну та стратегічну вигоду в своїй історії протягом останніх 200 років. Кримінальний пацан з пітерської підворітні і решта "білих мавп" для китайців просто тупий алкодегенеративний фарш. Чим далі, тим це стає все більш видимим, а криза в Китаї внаслідок тупого правління КПК це лише посилює...
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02.12.2025 01:05 Відповісти
Китай поставляє через Північну Корею зброю і **********?
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02.12.2025 01:17 Відповісти
 
 