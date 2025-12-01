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Українські військові Третього армійського корпусу знищили китайську РСЗВ "Type‑63" окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів Третього армійського корпусу підрозділу FATUM 60‑ї окремої механізованої бригади знищили ударними безпілотниками ворожу техніку та особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі під час бойових вильотів уразили:
- 7 окупантів;
- 1 БМП‑1;
- 1 гармату Д‑30;
- 2 мотоцикли;
- 1 антену.
Також бійці повідомили про знищення китайської РСЗВ "Type‑63", якою російські війська обстрілювали позиції Сил оборони.
Відео бойової роботи українські захисники показали у своєму офіційному телеграм‑каналі.
Також раніше повідомлялося, що команда швидкого реагування Третього армійського корпусу провела зачистку району Новоселівки.
Топ коментарі
+5 Ульяна Санина
показати весь коментар01.12.2025 22:33 Відповісти Посилання
+3 Az AZLK
показати весь коментар01.12.2025 22:26 Відповісти Посилання
+3 Az AZLK
показати весь коментар01.12.2025 22:28 Відповісти Посилання
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зелені чоловічкизелені РСЗВ
Можливо колись наші нащадки створять міністерство відплати та організують щось