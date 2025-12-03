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Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО

Оператори дронів "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на шмаття під час одного з патрулювань місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту українського безпілотника рашист одразу впав на землю та прикинувся мертвим.

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Бійці 414-ї бригади влучили прямо в тіло окупанта та ліквідували його.

В результаті вибуху мертвий загарбник обпертий на свій рюкзак, з відкритим ротом та відсутніми кінцівками, які лежать поряд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від влучання відірвало ногу: дрони "Птахів Мадяра" ліквідували окупанта. ВIДЕО

Також повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука.

Дивіться також: Рашист підпер головою стіну в рові та чекає ураження: дрони 46‑ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8448) 414 Птахи Мадяра (203)
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03.12.2025 21:41 Відповісти
Вміють наші хлопці перевиховувати - зробили з орка-окупанта файного кацапа!
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03.12.2025 21:41 Відповісти
Одразу видно. що театральне ім. щепкіна не закінчував - міг хоча би зеленкою намазатися або "китайський жгут" затягти на ... шиї...
Дрон все бачить!
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03.12.2025 21:43 Відповісти
сыр-не сказал....
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03.12.2025 21:49 Відповісти
Вечеря готова ...
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03.12.2025 21:50 Відповісти
Тульский самовар получился!!😂🤣🤡🤪
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03.12.2025 22:40 Відповісти
було б тепло, мух би до рота назалітало. нанесли б яєц, замість відірваних ))
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03.12.2025 23:54 Відповісти
 
 