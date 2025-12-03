Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО

Оператори дронів "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на шмаття під час одного з патрулювань місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту українського безпілотника рашист одразу впав на землю та прикинувся мертвим.

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Бійці 414-ї бригади влучили прямо в тіло окупанта та ліквідували його.

В результаті вибуху мертвий загарбник обпертий на свій рюкзак, з відкритим ротом та відсутніми кінцівками, які лежать поряд.

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Також повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука.

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