7 127 8
Прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту. ВIДЕО
Оператори дронів "Птахи Мадяра" розірвали окупанта на шмаття під час одного з патрулювань місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час підльоту українського безпілотника рашист одразу впав на землю та прикинувся мертвим.
Бійці 414-ї бригади влучили прямо в тіло окупанта та ліквідували його.
В результаті вибуху мертвий загарбник обпертий на свій рюкзак, з відкритим ротом та відсутніми кінцівками, які лежать поряд.
Також повідомлялося, що дрони "Птахів Мадяра" влучили по рашисту - залишилися тільки ноги та рука.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дрон все бачить!