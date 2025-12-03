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Рашист підпер головою стіну в рові та чекає ураження: дрони 46‑ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО
Українські захисники під час обльоту своєї смуги відповідальності знищили 4 окупантів та їхнє укриття за допомогою дронів‑камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойовою роботою по військових РФ поділилися бійці 46‑ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у телеграм-каналі.
На кадрах видно, як один із рашистів лицем уперся в стіну та чекає на ураження від українського дрона, а інший сховався під деревом, де й був ліквідований.
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