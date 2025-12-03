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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Рашист підпер головою стіну в рові та чекає ураження: дрони 46‑ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО

Українські захисники під час обльоту своєї смуги відповідальності знищили 4 окупантів та їхнє укриття за допомогою дронів‑камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойовою роботою по військових РФ поділилися бійці 46‑ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України у телеграм-каналі.

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На кадрах видно, як один із рашистів лицем уперся в стіну та чекає на ураження від українського дрона, а інший сховався під деревом, де й був ліквідований.

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А вообще, мрачно конечно. Стоять и смотреть как к тебе летит смерть. Впрочем он сам себе выбрал её
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03.12.2025 19:44 Відповісти
самка попросила нову ладу....
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03.12.2025 19:47 Відповісти
чому "мрачно"? московити в цивілізованому розумінні не є людьми , вони звірі , страшні кровожерливі звірі, українці знищують звірів в людській подобі , що загрожують людям- це не "мрачно" це звитяжно
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03.12.2025 19:51 Відповісти
Колись, на занятті з судової психології, завели з викладачем мову про "віктимологію" (наука, що вивчає поведінку жертви злочину). І він розказував, що в подібні моменти більшість людей ідуть на смерть, як барани, змирившись з невідворотним. Лише невелика частка вчиняє спротив, до останнього... Як сказав викладач, спротив, частіш всього, вчиняють волелюбні, по життю, люди...
"Холодноярець" Горліс-Горський, описував у своїй мемуарній книзі, що полонені китайці (проти "холодноярців" червоні часто посилали цілі їх підрозділи), перед стратою, покірно ставали на коліна і витягували шиї, щоб кату було зручніше рубонуть шаблею...
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03.12.2025 20:02 Відповісти
За нємкамі до меркель і шредера, аж на Берлін….
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03.12.2025 22:24 Відповісти
"Голодний москалик" вирішив піти геть...
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03.12.2025 19:45 Відповісти
кацапская стена плача....
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03.12.2025 21:20 Відповісти
требаз допомогою ШІ домалювати йому кіпу
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04.12.2025 00:09 Відповісти
 
 